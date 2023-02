Necesario actualizar retenciones

Como tantos otros que se aplican desde la administración tributaria, para este impuesto o para otros, carece de un mecanismo de actualización sistemático y recurrente que no distorsione su aplicación, tanto para los agentes de retención como para los sujetos pasibles de la misma.

La última indexación de sus valores data del año 2019, más precisamente de julio de ese año con vigencia a partir del 1/8/19. Representó en algunos casos hasta un 57% de incremento.

La inflación corrida dese aquel entonces a la actualidad es suficientemente elocuente como para advertir que no habrá correspondiente entre la mutación sufrida con el impuesto final a pagar. Traer a valores actuales los montos y valores, así como la tabla progresiva para ciertas rentas sería una medida ordenadora y razonable.

A manera de ejemplo, el monto no sujeto a retención para profesionales, gestor de negocios, albacea, corredor, viajante de comercio, etc. es de $16.830 y para honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, etc., dicho monto asciende a $67.170.

Asimismo, la retención mínima para inscriptos es de $240 y para no inscriptos de $1.020 en el supuesto de alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles urbanos y de $240 para el resto de los conceptos.

Parece necesario incrementar estos montos y valores para compatibilizarlos con la realidad económica.