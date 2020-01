Prescripción de tributos locales y confirmación de Corte

En el fallo comentado recaído en los autos“Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ Demanda Contenciosa Administrativa” CSJ 4930/2015/RH,el Alto Tribunal consideró inaplicable a esos casos, las modificaciones introducidas por los arts. 2532, 2560 y 2562 inc. c) del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación –Ley 26.994- que entraron en vigencia el 1º de agosto de 2015, a las que negó efecto retroactivo o convalidatorio de la legislación local anterior que fuera contraria a las previsiones del viejo Código de Vélez Sarsfield.