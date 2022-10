Presupuesto 2023: los puntos más relevantes en materia tributaria del proyecto de ley

Ampliación de blanqueo con destino a construcción: El proyecto incorpora una ampliación del blanqueo de moneda orientado a construcción privada, que fue instrumentado por la ley 27613 y 27679. Al respecto, por el artículo 71 del texto del proyecto, se amplían las posibilidades de destino de los fondos blanqueados. Si se aprueba la citada modificación, se podría comprar un inmueble usado para ser destinado a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, así como también destinarlo a locación (para uso de terceros) por un plazo no inferior a 10 años, con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia. Se define un límite al respecto, ya que el valor de adquisición del inmueble no debería superar 2 veces al mínimo no imponible de bienes personales para inmuebles con destino casa-habitación al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la adquisición.