¿Puede AFIP embargar las llamadas billeteras electrónicas? Una serie de preguntas y respuestas que dan información

¿Las billeteras electrónicas son todas similares?

Las llamadas billeteras electrónicas, no son todas iguales, ni tienen la misma operatividad, muchas (como por ejemplo MODO) están asociadas a cuentas bancarias (son incluso servicios de los Bancos) y se nutren de esas cuentas para proceder a efectuar pagos o transacciones. Otras son cuentas abiertas en los denominados “PSP” (Proveedores de Servicios de Pago o “Fintechs”) y no se encuentran asociadas a cuentas bancarias en forma directa, sino a cuentas de las PSP.

¿Esas cuentas pueden considerarse bienes por la normas del Código Civil? ¿Son embargables?

Estas cuentas especiales o servicios de pago, no encuentran una definición concreta dentro de los bienes con relación a las personas, definidos por los arts. 225 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. En forma genérica el art. 238 define a los bienes de los particulares, como aquellos que no pertenecen al estado (Nacional, Provincial o Municipal), sin distinción de las personas que tengan derecho a ello.

En cuanto a la función de garantía de los bienes el art. 242 del CCyC (Garantía Común) dice que, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que el mismo Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables.

Tanto el art. 744 del mismo Código Civil y Comercial (como ley sustantiva) como el art. 219 del CPCC (como ley procesal) establecen que bienes no serán embargables. El art. 219 del CPCC, dice:

“…Art. 219. - No se trabará nunca embargo: 1) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley…” (El art. 744 del CCyC, contiene un listado más amplio de bienes inembargables)

En virtud de lo que analizamos, y por el funcionamiento regulado de ese tipo de servicios tanto las cuentas que están asociadas a cuentas bancarias en forma directa, como aquellas que mantienen -de acuerdo con la regulaciones del BCRA- un situación especial de cuentas PSP (ya sean pagos por cuenta o por QR), difícilmente puedan ser catalogadas como bienes; en todo caso, los bienes son los fondos depositados en las respectivas cuentas de los titulares y esas cuentas pueden ser embargadas.

¿Cuál es la regulación que tiene ese tipo de cuentas de servicios de pago?

Estas cuentas o billeteras tienen dos regulaciones. Una por parte del BCRA, en lo que hace al funcionamiento financiero de las cuentas y otra de tipo impositivo (Decreto 380/01, con las modificaciones del Decreto 301/2021)

En cuanto a la regulación “bancaria” la Comunicación A 6859 del 9/1/2020 Dispone que los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) deberán encontrarse, en todo momento, disponibles –con carácter inmediato ante su requerimiento por parte del cliente– por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago. A tal efecto, los sistemas implementados por los PSP deberán poder identificar e individualizar los fondos de cada cliente.

Esto quiere decir que, en realidad, las cuentas de los “PSP” son cuentas “globales” manejadas por las “Fintech” o PSP en este caso. Estas, son personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplen al menos una función dentro de un esquema de pago minorista, en el marco global del sistema de pagos, tal como ofrecer cuentas de pago -cuentas de libre disponibilidad ofrecidas por un PSP a sus clientes para ordenar y/o recibir pagos-.

Establece la regulación que, el 100 % de los fondos de los clientes deberá encontrarse depositado –en todo momento– en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. Sin perjuicio de ello, ante solicitud expresa del cliente, los saldos acreditados en cuentas de pago podrán ser transferidos para su aplicación a la realización de operaciones con “fondos comunes de dinero” en el país, debiéndose debitar la cuenta de pago. En este último caso, se requerirá que los saldos invertidos sean informados de manera separada del resto.

Esto quiere decir, en realidad que los fondos de los particulares que utilizan estas “cuentas de pago” son medianamente indisponibles; en realidad el manejo se encuentra en manos de los PSP y recién ante la solicitud y el pago, pasan a tener disponibilidad por parte del cliente.

¿Puede entonces la AFIP embargar estas billeteras electrónicas?

Se entiende que tiene para hacerlo importantes limitaciones técnicas y jurídicas. El único control que ha dispuesto la AFIP desde el punto de vista tributario es por el Decreto 301/2021.

Este decreto modificó al Decreto 380/2001, respecto de impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y se incorporaron como hechos imponibles gravados, los movimientos de fondos en cuentas de pago.

En tales casos los (PSP) o las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, según corresponda, son los encargados de actuar como agentes de liquidación y percepción. La norma remitió a los efectos de determinar el concepto de “cuentas de pago” a aquellas definidas por el BCRA en su Comunicación “A” 6885 (ya señalada anteriormente). Por eso, al ser estas cuentas una especie de cuentas “totalizadoras”, manejadas por los PSP, se complicará técnicamente –en algunos supuestos- la identificación concreta de la cuenta del contribuyente y, en algunos casos tendrán que ir directamente contra los PSP.

Desde el punto de vista legal, también hay limitaciones y son muy importantes.

El art. 92 de la Ley 11.683 (Juicio de ejecución fiscal) faculta a la AFIP a solicitar el embargo general de cuentas bancarias, de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los demandados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la ley 21.526, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares, tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución.

Entendemos que habría que modificar la ley, para poder tener claramente estipulada la posibilidad de embargos y ejecuciones, respecto de estos especiales medios de pago llamados “billeteras electrónicas” y las metodologías para trabar las medidas, cuidando de no exceder las facultades, respectos de los PSP.

Trascendió por los medios, de la existencia de un fallo emanado del Juzgado Federal N° 10 de Seguridad en el que el Juez había ordenado la traba de embargo de una “billetera electrónica”, en forma cautelar.

En realidad, esto no responde a la verdadera situación de esa causa (Fisco Nacional -AFIP c/ G.D.A, s/ejecución fiscal; Expte. 49233/2012) el juez interviniente en un conflicto que lleva ya casi 10 años, y ante la denuncia del fisco del resultado negativo del embargo general bancario, ordenó “…únicamente bloquear… “ las sumas que pudieran estar afectadas a una de las billeteras electrónicas (muy conocida) que funciona como cuenta de pago asociada a cuentas bancarias; es decir, como enunciamos, no resulta tan sencillo “embargar” billeteras electrónicas.