Reseña impositiva

SIRCAR. Vencimientos. Calendario de depósito. Período fiscal 2020.

Las dd.jj. y pago de las retenciones y percepciones practicadas en el marco del SIRCAR,para el periodo fiscal 2020, fueron fijadas por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

RG 15/19 (CA) (BO 5/12/19)

Registro Único Tributario. Vigencia. Plazo. Ampliación.

La RG 9/19 de la Comisión Arbitral, dispuso que a partir del 5/12/19 para los responsables adheridos al Convenio Multilateral cuya actividad principal tenga jurisdicción sede en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza y Santa Fe entraría en vigencia el Registro Único Tributario-Padrón Federal. Razones operativas y para asegurar su correcta implementación impulsaron el aplazamiento de la entrada en vigencia para los contribuyentes citados hasta el 25/3/20.

GANANCIAS

RG 4.636 (AFIP) (BO 25/11/19)

Régimen de retención sobre medios de pago electrónico. RG 4.622. Modificación.

Recientemente la RG 4.622 incorporó el régimen de retención de Ganancias e IVA sobre medios de pago electrónico. Ahora la RG 4.636 le introduce modificaciones fundamentalmente respecto del concepto de habitualidad para las operaciones y con relación al ingreso de las retenciones. También prorroga la entrada en vigencia del siguiente modo, para los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del:

a) 1 de junio de 2020, inclusive, respecto de los medios de pago electrónicos Débito Inmediato (DEBIN) y Pago Electrónico Inmediato (PEI).

b) 16 de diciembre de 2019, inclusive, cuando se trate del resto de los medios de pago electrónicos.

Los importes que hubieran sido retenidos entre el 19 al 25 de noviembre de 2019 deberán ser reintegrados a los sujetos que hubieran sufrido dichas retenciones.

Dtos. 824/19 y 862/19

(BO 6 y 9/12/19)

Ley del Impuesto a las Ganancias. Decreto Reglamentario.

Nuevos textos ordenados.

El Dto. 824/19 aprobó el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, detallado en Anexo I, que rige desde el 07/12/19. Ha sido elaborado según el índice que obra como Anexo II y se denominará "Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019. Por su parte, el nuevo texto ordenado del decreto reglamentario del tributo se aprobó mediante Dto. 862/19.

INCENTIVOS FISCALES

Res. 449/19 (SEPYME)

(BO 6/12/19)

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Normas complementarias.

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), aprobó la normativa de aplicación al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, de modo de complementar las disposiciones de la Ley 27.506 y del Dto.708/19.

PROCEDIMIENTO

RG 4.634 (AFIP) (BO 25/11/19)

Inscripción. Domicilio fiscal. Acreditación. Nueva constancia.

AFIP modificó la RG 10, que dispuso los requisitos y condiciones para gestionar la inscripción ante la AFIP y realizar las altas, bajas o modificaciones de los respectivos datos, a fin de simplificar el aporte de las constancias para que los contribuyentes puedan acreditar la veracidad del domicilio fiscal denunciado. A tales fines, agregó como elemento probatorio la presentación del estatuto o contrato social y, en su caso, el acta de directorio o del instrumento emanado del órgano máximo de la sociedad, o instrumento constitutivo inscripto y actualizado, en los casos que el domicilio fiscal declarado coincida con el domicilio legal obrante en el citado documento.

Se elimina la condición prefijada para quienes que tengan el Certificado de Vivienda Familiar y las referencias a si se ha declarado o no el domicilio fiscal electrónico. Rige desde el 25/11/19.

RG 4.637 (AFIP) (BO 25/11/19)

Feria fiscal de verano. Flexibilización

La RG 1983 dispuso que durante determinados períodos del año, según las ferias judiciales, no se computen los plazos previstos en los distintos procedimientos, vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a cargo de AFIP. Así el art. 1º inc. a) de la norma señala la no aplicación para el periodo 1 al 31 de enero de cada año, como feria fiscal de verano.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones cuyos vencimientos operen durante la última semana de enero y la primera semana de febrero de 2020, se dispuso un plazo especial para la presentación de declaraciones juradas y/o pagos de determinadas obligaciones, las que se considerarán cumplidas en término siempre que se efectúen hasta el 14/2/20, inclusive.

RG 4.638 (AFIP) (BO 29/11/19)

Facilidades de pago. RG 4.557. Prórroga. Medidas cautelares. Suspensión. Ampliación.

La RG 4.557 implementó un plan de facilidades de pago para cancelar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas, vencidas hasta el 15/8/19, inclusive, con sus respectivos intereses y multas. También suspendió por el término de 90 días la traba de medidas cautelares para los sujetos que revistan la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES y potenciales MiPyMES. Luego la RG 4.616 prorrogó hasta el 30/11/19, la fecha límite para adherir al referido régimen de facilidades de pago y la RG 4.630 amplió hasta el día indicado el plazo de suspensión de traba de medidas cautelares. Ahora la RG 4.638 vuelve ampliar el plazo de suspensión hasta el 31/12/19.

R.G.C 4642 (AFIP-SEPYME)

(BO 6/12/19)

Certificado MiPyME. Renovación automática. Procedimiento.

El art. 14 de la Res. 220/19 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, establece que una vez analizada la información y verificado el cumplimiento de determinados requisitos, se emitirá el "Certificado MiPyME", quedando así la empresa inscripta en el "Registro de Empresas MiPyMES". Dicho certificado tendrá vigencia desde su emisión y hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante.

Por su parte el art. 15 faculta a la Secretaría a establecer el procedimiento a efectos de posibilitar la renovación automática de la vigencia del "Certificado MiPyME" y, por lo tanto, la reinscripción de la empresa en el "Registro de Empresas MiPyMES". Por ello la RG Conjunta (AFIP- SEPYME) reguló el procedimiento para la renovación automática del certificado y la reinscripción. Rige desde el 6 de diciembre de 2019 y resultará de aplicación para las empresas cuyos ejercicios fiscales cierren en el mes de diciembre de 2019 y siguientes.

VALOR AGREGADO

RG 4.636 (AFIP) (BO 25/11/19)

Régimen de retención sobre medios de pago electrónico.

RG 4.622. Modificación.

Ver GANANCIAS

RG 4.635 (AFIP) (BO 26/11/19)

Régimen de percepciones,

pagos a cuenta y retenciones

sobre operaciones con hacienda bovina y bubalina. Nueva actualización de valores.

La AFIP adecuó los importes de los pagos a cuenta para el período comprendido entre los meses de diciembre de 2019 y abril de 2020, ambos inclusive, modificando el art. 21 de la RG 3.873 y se incorporó un Anexo con los valores de los pagos a cuenta, retenciones y percepciones que rigen desde el 1/5 al 31/10/19, 1 al 30/11/19 y del 1/12/19 al 30/4/20.

RG 4.640 (AFIP) (BO 29/11/19)

Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Retención y/o percepción de IVA. Incoproración. Prórroga. Adecuaciones.

La RG 3.726 habilitó el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), implementando la emisión de certificados en línea permitiendo su control y seguimiento. La RG 4.523 incorporó al sistema las retenciones y/o percepciones a practicar en concepto del Impuesto al Valor Agregado, que se efectuaran a partir del 1/10/19, no siendo aplicable desde la fecha señalada las previsiones de la RG 2233 (SICORE). Luego la RG 4.595 extendió la aplicación al 1/12/19 y modificó la normativa citada habilitando en el SIRE la posibilidad de generar un "Certificado Global" por las percepciones practicadas del IVA correspondientes a un mismo régimen, sujeto y período fiscal; así como la puesta a disposición para los sujetos retenidos y/o percibidos de los certificados generados. Se admite el ingreso mensual en lugar de quincenal de las percepciones de IVA practicadas entre diciembre 2019 y mayo 2020. Asimismo se dispuso que las percepciones practicadas por la prestación de servicios digitales en el marco del régimen de la RG 4240 deberán ingresarse e informarse en los términos de la RG 2233 (SICORE)

A pedido de las cámaras empresariales representativas de los distintos sectores la AFIP volvió a postergar la puesta en marcha del procedimiento hasta el 1/3/20.

R.H.F.