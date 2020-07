Reseña impositiva

Facilidades de pagos. Período fiscal 2019. Plazo. Ampliación. SIPER.

AFIP posibilitó hasta el 31 de agosto, inclusive, que las obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2019, de personas humanas y sucesiones indivisas, se podrán regularizar en los términos de la RG 4.057 en hasta 3cuotas, con un pago a cuenta del 25% y a la tasa de financiamiento prevista en dicha norma, sin considerar la categoría del SIPER (RG 3.985).

A tales efectos sustituyó en el art. 4° de la RG 4.714 y su modificatoria, la expresión “…hasta el día 30 de junio de 2020…”, por la expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020…”.

DÉBITOS Y

CRÉDITOS BANCARIOS

Dto. 545/20 (BO 7/7/20)

Sector salud. Empleadores. Beneficios. Extensión.

El Poder Ejecutivo, por Dto. 545/20, prorrogó por 60 días, a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia de las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 300/20 que, además de disponer la reducción del 95% de la alícuota de la contribución patronal que les corresponda a los empleadores pertenecientes a los servicios relacionados con la salud, estableció que las alícuotas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias serán del 2,50‰ y del 5‰, para los créditos y débitos en cuenta corriente y para las restantes operaciones referidas en el primer párrafo del art. 7° del Dto. 380/01, cuando se trate de empleadores correspondientes a establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.

Mediante la RG 4.694 se establecieron los códigos de actividad que deberán utilizarse a efectos del goce del aludido beneficio y se dispuso la adecuación de los sistemas informáticos para la determinación de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social con la alícuota reducida respecto de los períodos devengados marzo, abril y mayo de 2020. En consecuencia, el organismo, ante la extensión del beneficio sustituyó en el art. 1º de la RG mencionada, la expresión “…períodos devengados marzo, abril y mayo de 2020.” por la expresión “…períodos devengados marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020.”

GANANCIAS

RG 4.752 (AFIP) (BO 3/7/20)

Exención transitoria. Ley 27.549. Personal expuesto COVID-19. Régimen de retención RG 4.003. Concepto exento. Cómputo.

La Ley 27.549, se estableció una exención transitoria del impuesto a las ganancias desde el 1/3 al 30/09, aplicable a las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos; recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por Dto. 260/2020 y sus modificaciones.

Dicho beneficio deberá registrarse inequívocamente en los recibos de haberes, por quienes tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber, identificándolo con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19”.

En el marco del régimen de retención del gravamen para el personal en relación de dependencia, la AFIP dispuso el procedimiento a seguir para la respectiva liquidación tomando en cuenta el monto exento, mediante la RG 4752. Rige desde el 3/7/20 y resultará de aplicación a las remuneraciones devengadas a partir del 1/3/20.

RG 4.758 (AFIP) (BO 13/7/20)

Facilidades de pagos. Período fiscal 2019. Plazo. Ampliación.

SIPER. No aplicación.

Ver BIENES PERSONALES

RG 4.759 (AFIP) (BO 13/7/20)

Precios de transferencia. Régimen de información. Nuevos plazos.

La RG 4.717 y su modificatoria estableció plazos especiales para la presentación del formulario de declaración jurada F. 2668, del Estudio de Precios de Transferencia y del Informe Maestro, correspondientes a los períodos fiscales cerrados entre el 31/12/18 y el 30/04/20, con carácter de excepción y en forma escalonada, para los meses de julio, agosto, y octubre de 2020. Asimismo, se previó el procedimiento para la presentación de los informes y documentación mencionados y para la confección y presentación del formulario de declaración jurada F. 4501, el que debe contar con “firma digital” del contribuyente y/o responsable, del profesional interviniente y del representante del Consejo Profesional, colegio o entidad en la que dicho profesional se encuentre matriculado.

Debido a la actual situación sanitaria se adoptaron ciertas medidas con el objeto de amortiguar el impacto negativo de la situación, por vía de la RG 4.759. Al respecto se prorrogaron hasta el mes de agosto, entre el 3 y el 7, los plazos para la presentación del formulario de declaración jurada F. 2668 y el estudio de precios de transferencia para los períodos fiscales cerrados entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, haciéndolos coincidir con los vencimientos de los períodos fiscales cerrados entre junio de 2019 y noviembre de 2019.

Por otro lado, el informe maestro correspondiente a los períodos fiscales cerrados entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 deberá presentarse, excepcionalmente, entre los días 10 al 14 de agosto de 2020, según la terminación del número de CUIT del responsable

INCENTIVOS FISCALES

Res. 327/20 (MDP) (BO 2/7/20)

Economía del Conocimiento. Reactivación. Programa Soluciona. Creación.

Con el objetivo de brindar asistencia financiera a personas jurídicas para el desarrollo, implementación y/o validación de soluciones innovadoras de la economía del conocimiento, apoyadas en los avances de la ciencia y de las tecnologías, orientadas a favorecer la reactivación económica del país o incentivar el desarrollo y fabricación de productos y servicios críticos asociados a mitigar los efectos de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Productivo, por Res. 327/20, creó el Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento, que rige desde el 3/7/20..

Se anexa el Reglamento Operativo que define los procedimientos generales que regirán la ejecución y administración del Programa y se designa a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa como autoridad de aplicación del mismo.

PROCEDIMIENTO

RG 4.754 (AFIP) (BO 3/7/20)

Clave Fiscal. Nivel de

Seguridad 3. Blanqueo de clave.

Cajeros automáticos.

Extienden habilitación.

Frente a la imposibilidad de que los contribuyentes y responsables concurran a las dependencias de la AFIP a obtener su clave fiscal, con carácter excepcional, se dispuso la posibilidad de efectuar el blanqueo de la misma con Nivel de Seguridad 3, requerido para acceder a determinados servicios informáticos, a través de los cajeros automáticos habilitados por las entidades bancarias. Se dispuso por RG 4.727, con vigencia desde el 29/5/20 hasta el 30/6/20, fecha que se extendió al 31/7/20.

RG 4.755 (AFIP) (BO 3/7/20)

Moratoria. Adhesión.

Vencimiento. Prórroga.

La RG 4.667 y su modificatoria, reguló el procedimiento para acceder a la moratoria para las MiPyMEs, monotributistas, autónomos y entidades sin fines de lucro por obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30/11/2019, inclusive, los intereses no condonados, multas y demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones. Por su parte el DNU 316/20 prorrogó hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, el plazo para que los contribuyentes y responsables puedan acogerse al régimen y el DNU 569/20 extendió el plazo de adhesión al 31/07/20.

Por ello la AFIP modificó a su par la 4.667, adecuando las fechas 30 de junio por 31 de julio y reformuló el resto de las disposiciones adecuándolas a la nueva prórroga establecida.

Res. 338/20 (MDP) (BO 13/7/20)

Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs. Cesión. Plazo. Extensión.

La Resolución 10/19 de la ex Secretaría de Simplificación Productiva, del ex Ministerio de Producción y Trabajo, incorporó el art. 3° Bis a la Res. 5/19 estableciendo que por el término de un año el Régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” no resultará aplicable respecto de los comprobantes originales (factura o recibo) emitidos por una Micro, Pequeña o Mediana Empresa a una “Empresa Grande” que sean cedidos en los términos del art. 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación, antes de ser cancelados, rechazados o aceptados -expresa o tácitamente- por la destinataria de los mismos. Atendiendo la situación crítica actual el Ministerio de Desarrollo Productivo consideró pertinente mantener la exclusión temporaria de dichos supuestos de cesión, ya que permiten a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas el acceso a una forma adicional de financiamiento.

Dado que hasta el día 31/12/20 rige el plazo de aceptación de 30 días de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, conforme lo previsto en el art. 1º de la Res. 209/18 (MPT), se consideró conveniente ampliar el plazo de inaplicabilidad del mencionado régimen a estos supuestos de cesión hasta esa misma fecha.

En consecuencia la Resolución 338/20 estableció que excepcionalmente aquellas empresas que sean incorporadas al universo de “Empresas Grandes en el corriente año según el art. 2° de la RG 4.367 y el art. 1º de la RG 4.723, serán sujetos obligados al Régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” partir del primer día hábil del mes de noviembre posterior a su publicación.

También se dispuso que excepcionalmente aquellas empresas que sean excluidas en el corriente año de Empresas Grandes, dejen de ser sujetos obligados al mencionado régimen a partir del primer día hábil del mes de septiembre, posterior a la publicación de la referida actualización anual. Se reformuló el art. 3º bis de la Res. 5/19 adecuándolo a las nuevas disposiciones.

R.H.F.