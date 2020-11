Reseña impositiva

Declaración jurada. Presentación y pago. Nueva prórroga.

La RG 4.800 dispuso que la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo, establecido en el art. 2 de la RG 2045, de las entidades cooperativas comprendidas en el art. 6° de la Ley 23.427 y sus modificaciones cuyos cierres operaron entre noviembre/19 y abril /20, se considerará cumplida en término hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive. La RG 4.842 extendió la postergación hasta los cierres de junio 2020 y se considerará cumplida en término si se realiza hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive.

Nuevamente se fijaron otras fechas de vencimiento para los anticipos de los periodos 2020 o 2021, según correspondan.

INCENTIVOS FISCALES

Ley 27.570 (BO 26/10/20)

Promoción de la Economía del Conocimiento. Ley 27.506. Modificaciones.

La ley 27.570 introdujo importantes modificaciones a la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, sancionada en junio de 2019, para que rigiese a partir del 1/1/20. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, mediante la Resolución 30/20, entre otros temas, suspendió su aplicación hasta tanto se dispusiese una nueva reglamentación en reemplazo de la existente.

Luego, con el objetivo de brindar asistencia financiera a personas jurídicas para el desarrollo, implementación y/o validación de soluciones innovadoras de la economía del conocimiento, incentivando la fabricación de productos y la prestación de servicios críticos asociados a mitigar los efectos de la pandemia, la cartera de desarrollo, por Resolución 327/20, creó el Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento, que rige desde el 3/7/20, pero sin considerar la reglamentación pendiente.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del Plan de Formación Continua, por Resolución 569/20, creó la Línea de Formación Basada en la Economía del Conocimiento, a fin de fortalecer las competencias laborales y mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadores a través de su formación en habilidades, disciplinas y roles ocupacionales incluidos en la Economía del Conocimiento.

Pese a ello, el PEN presentó en el Parlamento un proyecto para efectuar adecuaciones a la Ley 27.506, en la mayoría de sus artículos, lo que se plasmó en la ley 27.570 promulgada con observaciones el 26/10/20 mediante el Decreto 818/20, observando el término “...aun…” del texto del primer párrafo del inciso b) del punto II del art. 4° de la Ley 27.506, sustituido por el art. 2° de la Ley 27.570.

PROCEDIMIENTO

RG 4.841 (AFIP) (BO 29/10/20)

Potencial micro, pequeña y mediana empresa. Categorización. Deroga RG 4.568. Retenciones. Modificación.

La RG 4.568 implementó en el Sistema Registral la caracterización Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II para aquellos contribuyentes que según el sector al que pertenezcan, no superen los topes de facturación establecidos por la Res. 220/19 (ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) y no se encuentren comprendidos en el segmento 11 conforme a la clasificación que efectúa la AFIP, en función de la significación fiscal a nivel país y/o regional.

Esta clasificación les permitió acceder a determinadas condiciones especiales en los planes de facilidades de pago, en la aplicación de tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención y/o percepción, etc.

El ente fiscal ha considerado que se ha agotado la operatividad del proceso sistémico implementado, dando de baja a la citada RG, sin perjuicio de su aplicación a los hechos y circunstancias acaecidos durante sus respectivas vigencias. Los que cuenten con los requisitos exigidos pueden inscribirse como micro pequeñas y medianas en el registro existente y obtener el Certificado MiPyMEs

Una consecuencia que surge de la baja del régimen es la adecuación de las RG140, 4.011 y 4.622, sus respectivas modificatorias y complementarias que regulan retenciones de IVA y Ganancias a partir del 1/11/20.

RG 4.843 (AFIP) (BO 23/10/20)

Exportadores MiPyMEs. Garantías. Utilización. Plazo. Ampliación

La RG 4.728 reguló que, a partir del 1/6/20, por 60 días corridos, aquellos exportadores que se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) - Ley Nº 24.467, que presenten incumplimientos de sus obligaciones impositivas y/o de la seguridad social ante la AFIP, podrán utilizar la garantía “Declaración jurada del exportador”, en los términos del apartado II del Anexo II de la RG 3.885 y sus modificatorias.

Posteriormente, las RG 4.787 y 4.826 prorrogaron el plazo consignado extendiéndolo hasta el 30/9/20 y el 30/10/20, respectivamente, término que acaba de ampliarse hasta el 30/11/20.

RG 4.846 (AFIP) (BO 30/10/20)

Facilidades de pago. RG 4.268. Vigencia transitoria. Extensión.

Sustituyendo los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de Interés de Financiación” del Anexo II de la RG 4268, la RG 4846 dispuso la expresión “vigencia transitoria desde el 20/08/2019 al 31/10/2020”, por la expresión “vigencia transitoria desde el 20/08/2019 al 30/11/2020”.

RG 4.847 (AFIP) (BO 30/10/20)

Juicios de ejecución fiscal. Suspensión. Prórroga.

A partir del 3 de junio, por RG 4730, la AFIP suspendió hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte del organismo. Desde esa fecha se fue postergando sucesivamente la medida, la que acaba de extenderse hasta el 30/11/20. También suspendieron la traba de medidas cautelares prevista en el artículo 20 de la Resolución General N° 4.557, sus modificatorias y complementarias, para los sujetos que se encuentren inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”

RG 4.848 (AFIP) (BO 30/10/20)

Extienden obligación de trámites digitales hasta 31/10/20

Por RG 4.823 se extendió hasta el 31 de octubre la utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la RG 4.503, para que los contribuyentes y responsables realicen electrónicamente las presentaciones y/o comunicaciones que se detallan en el artículo 1° de la RG 4.685 y sus modificatorias. Ahora se amplió hasta el 30/11/20.

Hasta esa fecha también se extendió la eximición a los contribuyentes y responsables de la obligación de registrar los datos biométricos ante las dependencias del organismo, según RG 4.699; la asignación del Nivel de Seguridad 3 para las solicitudes de blanqueo de la Clave Fiscal RG 4727 y la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la RG 4.503, para que las personas humanas que requieran acreditar su condición de apoderados de personas humanas o representantes legales de personas jurídicas suministren la documentación necesaria a esos fines, con los alcances previstos en el artículo 2° de la RG 4.727.

Dto. 833/20 (31/10/20)

Moratoria. Adhesión. Plazo. Prórroga.

El DNU 833/20 prorrogó hasta el 30/11/20 inclusive, el plazo establecido en el último párrafo del art. 8° de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización establecido en el Capítulo 1 del Título IV de dicha ley y el ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago, el que no podrá vencer antes del 16 de enero de 2021.Hasta esa fecha también se extendió el plazo para tramitar y obtener el “Certificado MiPyME” ante la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

