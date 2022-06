Reseña impositiva

(BO 9/6/22)

Actividad minera. Estabilidad fiscal. Reclamos.

Nuevo procedimiento.

La RG Conjunta 4428 de la AFIP y la Secretaría de Política Minera reguló el procedimiento para que las empresas registradas en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras consideren que la estabilidad fiscal en materia tributaria y/o arancelaria, regulada como beneficio en el art. 8° de la Ley 24.196, ha sido afectada en un ejercicio fiscal y en jurisdicción nacional, soliciten la acreditación o devolución de las sumas abonadas de más, de acuerdo con lo indicado en el art. 4°, inc. c) del Anexo I del Decreto 1.089/03. Ahora la RG Conjunta 5205 (AFIP –SC) reemplazó la norma anterior introduciendo razones operativas y de control, reiterando que la determinación de la carga tributaria total en jurisdicción nacional se deberá realizar, en forma independiente por cada emprendimiento alcanzado por la estabilidad fiscal y por cada ejercicio fiscal vencido del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, deberá identificarse cada proyecto indicando su localización (localidad, departamento, provincia, etc.).

PROCEDIMIENTO

Res. 162/22 (MAGyP)

(BO 14/6/22)

RUCA. Inscripción. Requisitos. Adecuaciones.

En el marco de la aplicación del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) se advirtió la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la inscripción en el mismo a los efectos de desalentar la morosidad en el pago de las multas aplicadas por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Por ello el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se modificaron los puntos el punto 1.5.14. y el 1.6.1 del Anexo I a la Res. 21/17 incorporando al pago del arancel anual y a la suspensión preventiva la obligación de cancelar las multas pendientes.

R.H.F.