Reseña impositiva

Deducciones personales. Incremento. Período fiscal 2022. Dto. 298/22. Reglamentación.

La AFIP tornó operativas las modificaciones introducidas por el Decreto 298/22 que incrementó los montos a considerar a fin de aplicar la exención prevista en el inc. z) del art. 26 de la ley de Ganancias, con efecto para el período fiscal 2022, y las deducciones especiales incrementadas del penúltimo párrafo del inc. c) del art. 30 de la referida ley, respecto de las rentas de cuarta categoría devengadas a partir del mes de junio de 2022, inclusive.

Credencial Identificatoria Digital. Personal de la AFIP. Habilitación.

La Disposición 111/22 habilitó la credencial identificatoria del personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos en formato digital a los fines de su accesibilidad en dispositivos móviles que se visualizará como imagen y contendrá como los requisito de validez que se detallan en el Anexo I mientras que el diseño se aprueba en Anexo II y el Anexo III aprueba las normas sobre la emisión y el uso de la Credencial Identificatoria Digital. Cabe señalar que debido a ciertos errores que se deslizaron en esta disposición, la AFIP debió adecuar su texto a través de la Disposición 115/22 (BO 21 de junio de 2022).

