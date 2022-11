Reseña impositiva

Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). Destino Islas Malvinas. Inaplicabilidad.

Atento haberse detectado que en algunos casos a residentes en el país que han utilizado tarjetas de crédito emitidas en la Argentina para cancelar operaciones efectuadas en las Islas Malvinas, las entidades financieras han aplicado las percepciones previstas en las RG 4.659 y 4.815, sus respectivas modificatorias y complementarias, resulta conveniente aclarar que las operaciones contempladas en los inc. b) a e) del art.35 de la Ley 27.541 y sus modificaciones, cuando son realizadas en o con destino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no se encuentran alcanzadas por el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, y por consiguiente, no les resultan de aplicación los citados regímenes de percepción. A tal fin se emitió la Resolución General 5286 que rige desde 14 de noviembre de 2022 y y resultarán de aplicación para las operaciones efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.541.

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Res. 173/22 (MJDH) (BO 18/11/22)

Tasa Anual SA. Vencimiento.

El Ministerio de Justicia dispuso el día 7 de diciembre de 2022 como fecha de vencimiento para el pago de la Tasa Anual establecida por el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.

Vencida la fecha establecida será de aplicación la multa prevista en el artículo 7º de la Decisión citada.

PROCEDIMIENTO

RG 5.284 (AFIP) (BO 11/11/22)

Registro de Entidades Pasivas del Exterior. Sujetos. Información.

El art. 90 de la Ley 27.260 y sus modificaciones, dispuso la creación de un “Registro de Entidades Pasivas del Exterior” a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se previó que los contribuyentes que sean titulares de más del 50% de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados, miembros de los órganos de fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior que obtenga una renta pasiva superior al 50% de sus ingresos brutos durante el año calendario, estarán obligados a informar a dicho registro los datos que identifiquen a dicha entidad y su vinculación jurídica con la misma.

Se facultó al organismo para reglamentar la forma, los plazos y las condiciones a observar por los obligados, lo que generó el dictado de la RG 4.697 en una primera etapa. Ahora, la Administración Federal de Ingresos Públicos dicto esta nueva RG disponiendo en su Título I lo relacionado con el Registro de Entidades Pasivas del Exterior -Ley N° 27.260, mientras que en el Título II se detalla Régimen de Información de Rentas Pasivas Respecto de Fideicomisos u otras Figuras Asimilables del Exterior y en el Título III el Régimen de Información de Rentas Pasivas Respecto de Sociedades y otros Entes del Exterior -Excepto Fideicomisos o Similares -.

RG 5.285 (AFIP) (BO 11/11/22)

Regímenes de información. Fideicomisos. Participaciones sociales. Adecuaciones.

La RG 3.312 estableció un régimen de información anual que deben cumplir los sujetos respecto de fideicomisos y otros entes similares constituidos en el país o en el exterior mientras que la RG 4.697 prevé un régimen de información anual respecto de la titularidad o participación en el capital social o equivalente en entidades del país y del exterior, y de la información referida al beneficiario final, entre otros datos a informar. Por otra pare la AFIP unificó en un solo texto normativo la obligación de informar al “Registro de Entidades Pasivas del Exterior” -creado por el artículo 90 de la Ley N° 27.260- las rentas pasivas del exterior

Por ello se efectúan adecuaciones en las RG antes citadas y aprobando una nueva versión del aplicativo “Fideicomisos del País y del Exterior”. Así la RG 5285 modificó en la 3312 el artículo 1º, 2, 3, 5, 9 Anexo Iy en la RG 4467 se modificó el art. 1º, 2, 5, 6, 10, 12. Anexo IV.

