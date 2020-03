Emergencia ocupacional. Sector público. Improcedencia.

El Dto. 34/19 dispuso la emergencia pública ocupacional por 180 días desde el 13/12/19, regulando que, durante su vigencia, en caso de despido sin justa causa los afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización según la legislación vigente. Ahora el PEN aclara que el beneficio no alcanza a los organismos y entidades individualizados en el art. 8° de la Ley 24.156, entre los que se encuentran la administración nacional centralizada y descentralizada, las distintas formas empresariales y societarias en las que el Estado tiene participación y entes públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional .

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Dto. 163/20 (BO 19/02/20)

Prestaciones previsionales. Incremento marzo 2020

Todas las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, otorgadas en el marco de la Ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores o especiales, por las ex cajas o institutos provinciales y municipales transferidos a la nación, pensiones no contributivas y graciables y pensiones honoríficas de veteranos de guerra, tendrán un incremento del 2,3% sobre el devengado febrero de 2020, más un importe fijo de $ 1.500.Además se incrementaron los rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares, en el 13 %. Los incrementos quedarán incorporados c al haber de las prestaciones y asignaciones alcanzadas. El haber mínimo garantizado y el máximo serán actualizados a partir de marzo con el incremento dispuesto.

Res. 51/20 (ANSES) (BO 27/02/20)

Calendario de pagos de haberes previsionales del próximo trimestre

Fue dado a conocer el calendario de pagos de los haberes previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social de los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Las fechas de cobro, ordenadas por monto de los haberes y número de terminación del documento del beneficiario para cada mes, se incluyen como Anexos a la norma.

