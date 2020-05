Seguridad social

Programa de Asistencia de

Emergencia al Trabajo y la Producción. Salario Complementario.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, adoptó las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa, en su Acta 7, incorporando requisitos respecto al Salario Complementario para el trabajo de emporada, pluriempleo y empresas de más de 800 empleados. El Salario será equivalente al 50% de la remuneración neta de febrero 2020, no inferior a un salario mínimo vital y móvil ni superior a dos salarios mínimos y al sueldo de febrero. Se excluyen las actividades de compañías aseguradoras y de servicios financieros,

Dec. Administrativa 721/20 (JGM) (BO 07/05/20)

Salario Complementario.

Incorporan actividades.

Se aceptaron las recomendaciones del Acta 8 del Comité referidas a la reevaluación de sectores antes no incorporados, a otorgar el beneficio del Salario Complementario a las actividades incorporadas y a empresas con más de 800 empleados al 29/02/20, siempre que los empleadores se ajusten a las condiciones estipuladas. Para las empresas que no registren facturación en el período 12/03 al 12/04/19 se considerará 12/11 al 12/12/19 y las que iniciaron en 2020, que resultan criticas y afectadas, entran en el ATP. Se admitió una variación de ventas no superior al 5 por ciento.

Res. 408/20 (MTESS)

(BO 08/05/20)

Diferencias salariales.

Devengado abril 2020. Pautas.

Dado que en general los empleados reciben la remuneración del devengado abril 2020, en parte como Salario Complementario a cargo de ANSES y el resto de su empleador, originándose diferencias según las fechas de pago, el Ministerio de Trabajo estableció ciertas pautas para dirimir las mismas. Si la remuneración se canceló total o parcialmente antes del pago de ANSES y el total cobrado supera el monto de la remuneración correspondiente, el empleador podrá imputar el excedente a cuenta de mayo de 2020. Si se hubiese cancelado la suma no remunerativa por suspensión art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la diferencia cancelada de más puede computarse a cuenta del pago de la asignación de mayo.

RG 4711 (AFIP) (BO 09/05/20)

Aportes y contribuciones.

Abril 2020. Liquidación e ingreso.

Si los empleadores acceden al beneficio de reducción del 95% de la alícuota de la contribución patronal con destino al SIPA, por las remuneraciones devengadas abril 2020, serán categorizadas en el Sistema registral como 461 - Beneficio Dto. 332/20 Reducción de Contribuciones SS. Si el beneficio otorgado es la postergación figura en el Sistema Registral como 460 - Beneficio Dto. 332/20 Postergación pago de Contribuciones SS. En ambos supuestos deben utilizar el release 3 de la versión 42 del SICOSS o Declaración en línea. El importe postergado debe ingresarse el 15, 16 o 17 de julio 2020, según la terminación de la CUIT. Si se presentó la declaración jurada por el devengado abril 2020, podrá rectificarse hasta 31 de mayo de 2020.

RG 4712 (AFIP) (BO 09/05/20)

Aportes y contribuciones.

Abril 2020. Liquidación e ingreso. Postergación.

Se dispuso la prórroga de la presentación y pago de la declaración jurada de la seguridad social, devengado abril de 2020, para los días 18, 19 y 20 de mayo.

Dec. Administrativa 747/20 (JGM) (BO 12/05/20)

Programa ATP. Incorporan actividades. Extensión del Salario Complementario.

Se aceptaron las recomendaciones del Acta 9 del Comité, que incorporan a los beneficios del Dto. 332/20 a prestadores de salud; a instituciones educativas que no perciben aportes ni susidios y amplían actividades en el sector transporte. Se contempla la situación de la reorganización empresaria para otorgar el Salario Complementario y se extiende los beneficios para el devengado mayo 2020.

Dec. Administrativa 765/20 (JGM) (BO 13/05/20)

Salario Complementario

mayo 2020

Aceptando las recomendaciones del Acta 10 del Comité relativas al Salario Complementario mayo 2020, se considerara como base lo abonado en el mes de marzo y estimaran la facturación comparando el mes de abril de 2019 con el de abril 2020, Para los que comenzaron actividad en 2019 se considerará diciembre y se otorgará directamente a los iniciados en 2020.

L.M.S.