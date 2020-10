Asignación especial. Personal de la salud. Extensión.

Mediante el Dto. 315/20 se implementó una asignación no remunerativa de $ 5.000, para los dependientes profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios, en forma presencial y efectiva, en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados a casos relacionados con la pandemia. Está a cargo del Estado Nacional y en principio se canceló por abril, mayo, junio y julio. El nuevo decreto extendió el beneficio por tres periodos y le otorgó el carácter de no remunerativa, alimentaria y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones,

Res. Conj. 8/20 (MS - MTESS)

(BO 14/10/20)

Asignación especial. Personal de la salud. Extensión. Procedimiento.

A fin de acceder al beneficio regulado por Dto. 315/20, en forma conjunta el Ministerio de Salud y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por Res. Conj. 3/20, aprobaron el procedimiento para la gestión y el pago de la asignación. Al extenderse el beneficio, los organismos citados optimizaron el procedimiento e incluyeron a todos los trabajadores de los establecimientos sanitarios del primer nivel de atención del sector público, privado y de la seguridad social También se incorporan a los establecimientos de salud sin internación de diagnóstico y tratamiento, por las actividades de campo, testeos y detecciones de casos; diagnóstico por imágenes y laboratorio de análisis clínicos, centros de diálisis y centros de tratamientos oncológicos.

Dto. 796/20 (BO 13/10/20)

Asignación estímulo. Combatientes de fuegos en parques nacionales

A partir del 14/10/20 se otorgó a los trabajadores comprendidos en la Res. 46/10 de Parques Nacionales, que presten servicios en el combate de incendios, el pago temporal, de una asignación estímulo, de carácter no remunerativa, de $ 10.000 en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 a cargo del Estado nacional. El pago estará sujeto a la efectiva prestación de servicios.

OBRAS SOCIALES

Res. 1216/20 (SSSAL) (BO 02/10/20)

Cambio de obra social.

Nuevo procedimiento.

Se aprobó un nuevo procedimiento para la libre elección de la obra social por parte de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y el procedimiento para la tramitación de los reclamos para la anulación de la opción al no haber suscripto el respectivo formulario. Rige desde el 16/0 para beneficiarios titulares en relación de dependencia y desde el 1/12 para los monotributistas, monotributistas sociales y personal de casas particulares, quienes-hasta dicha fecha podrán seguir ejerciendo el derecho de opción de cambio, solamente mediante formularios firmados ante escribano público o entidad bancaria.

Res. 1219/20 (SSSAL) (BO 02/10/20)

Cambio de obra social. Trabajadores del Régimen de Inclusión Social. Suspensión

Suspenden desde el 3/10 al 30/11/20 el ejercicio del derecho de libre elección de obra social por los trabajadores incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. Durante el período señalado las obras sociales deberán abstenerse de recepcionar el trámite suspendido.

Res. 1643/20 (MS) (BO 06/10/20)

Grupo de riesgo. Obesos. Definición.

La Res. 1541/20 (MS) incorporó dentro de las personas que forman parte del grupo de riesgo a las personas con obesidad. En adultos está definidos por el índice de masa corporal. Si el índice es igual o superior a 25 hay sobrepeso, de 30 a 34,9 es obesidad I, de 35 a 39,9 obesidad II y mayor de 40 es III. En el grupo de riesgo se incluyeron la Clase II y III.

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Res. 351/20 (ANSES) (BO 05/10/20)

Prestaciones previsionales. Inicio. Intervención de la SRT

Mientras dure el aislamiento, el inicio de las prestaciones previsionales que requieran intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se realizará sin turno para la Audiencia Médica. Se citará al solicitante en función a la disponibilidad del organismo en virtud de la pandemia. Asimismo se reguló la fecha de inicio de las solicitudes de Retiro por Invalidez realizadas desde el inicio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, a los fines de acreditar la calidad de aportantes y calcular el ingreso base.

Res. 362/20 (ANSES) (BO 13/10/20)

Atención virtual. Incorporan trámites.

Más trámites a distancia podrán ser recepcionados mediante Atención Virtual. Se incluyeron los referentes a Retiro Transitorio por Invalidez; Prestación por Edad Avanzada por Invalidez; Pensión por Fallecimiento solicitada por hijo mayor discapacitado; Prestación por Vejez del Régimen especial para Minusválidos Ley N° 20.475; Prestación por Vejez para Trabajadores Afectados de Ceguera Congénita Ley N° 20.888 y Reclamos de Programa Hogar.

