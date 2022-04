Seguridad social

Guarderías obligatorias para establecimientos con 100 o más trabajadores

A raíz del fallo de la Corte Suprema, “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986”, se instruyó al PEN a reglamentar el art. 179 de la ley de Contrato de Trabajo, que regula descansos diarios por lactancia. Se estableció, para aquellas empresas donde presten tareas 100 personas o más, la obligación de ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad. Se podrán subcontratar la implementación de los espacios de cuidado siempre que se cumplan con las condiciones dispuestas. Los Convenios Colectivos de Trabajo podrán prever el reemplazo de la obligación por el pago de una suma dineraria no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos de guardería o por trabajo de cuidado a cargo de personas registradas como personal de casas particulares. El mono no puede ser inferior al 40% del salario mensual de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del personal con retiro Ley 26.844, o al monto efectivamente gastado si este sea menor. La obligación será exigible transcurrido un año desde el 23/3/22.

Res. 4/22 (CNEPSMVM)

(BO 25/03/22)

Salario mínimo vital y móvil. Prestación por desempleo. Nuevos montos

Se reguló a partir del 1º de abril y en forma escalonada nuevos valores para el salario mínimo, vital y móvil Ellos son: desde la fecha citada $ 38.940 mensual y $194.70 por hora; desde el 1º de junio $ 42.240 mensual y $ 211,20 por hora; desde el 1º de agosto $45.540 mensual y $227,70 por hora y desde el 1º de diciembre $ 47.850 mensual y $ 239.30 la hora. Los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo serán $ 10.817 y $ 18.028 a partir del 1/4/22; $ 11.733 y $19.556, desde el 1/6/22; $ 12.650 y $ 21.083 comenzando el 1/8/22 y $ 13.292 y $ 22.153, a partir del 1/12/22.

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Res. 59/22 (ANSES) (BO 25/03/22)

Créditos a titulares del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos

Se incorporó en el Programa CRÉDITOS ANSES a los titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos así como sus derechohabientes, regulándose las condiciones para su solicitud. La Subdirección Ejecutiva de Operación gestionará la cobertura del seguro de vida sobre saldo deudor de los tomadores de créditos de la prestación citada.

