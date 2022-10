Seguridad social

(BO 12/10/22)

Teletrabajo. Delegan autoridad de aplicación.

La Ley 27.555 creó el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, reglamentada por Dto. 27/21, con vigencia a partir del 1/4/21 de acuerdo a la Res. 54/21 (MTESS) y se incorporó al Título III “De las Modalidades del Contrato de Trabajo” del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) el Capítulo VI del Contrato de Teletrabajo como artículo 102 bis. Para proceder a la operatividad del Registro de Empresas que desarrollan la modalidad teletrabajo, resultando conducente asignar a la Secretaría de Trabajo la competencia en la materia

Res. 1224/22 (ST)(BO 12/10/22)

Registro de Empresas que Desarrollan la Modalidad Teletrabajo

La Secretaría de Trabajo creó el Registro de Empresas que Desarrollan la Modalidad Teletrabajo, delegándose en la Dirección Nacional de Nuevas Formas de Trabajo las facultades de instrumentación, administración y control del mismo.

RIESGOS DEL TRABAJO

Res. 58/22 (SRT) (BO 12/10/22)

Comisión Médica Central. Trámites previsionales recurridos. Procedimiento.

En razón de las modificaciones operadas en el SIPA por la incorporación de nuevos regímenes a la intervención de la Comisión Médica Central, se ha recopilado la normativa dispersa en un único trámite aplicable a la instancia de revisión, en todos los supuestos de competencia en materia previsional, por parte de la citada Comisión. El procedimiento se anexa a la norma y resultará de aplicación a todas las actuaciones tramitadas ante la Comisión que se encuentren en curso, en las que no se hubiera emitido el dictamen médico.

SISTEMA INTEGRADO

PREVISIONAL ARGENTINO

RG 5270 (AFIP) (BO 12/10/22)

Declaración en Línea. Obligación de uso.

Se estimó conveniente disponer la utilización obligatoria del sistema informático “Declaración en línea”, en forma gradual, para los organismos y las provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) incluidos en el Padrón implementado a través de la RG 3.331 y su modificatoria. En esta primera etapa, dicha obligación alcanzará a los organismos y provincias cuya nómina no supere las 20.000 personas registradas, según la información de la declaración jurada original del período devengado marzo de 2022. Para los organismos y las provincias no adheridas al SIPA cuya nómina supere las 20.000 personas se mantiene el aplicativo SICOSS. Para los organismos y las provincias obligados no se generará la obligación de ingresar los aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social.

Lo dispuesto se aplicará a partir del período devengado octubre de 2022.

L. M. S.