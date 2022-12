Seguridad social

Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis. Reglamentación

Se reglamentó la Ley 27.675 que estableció una respuesta integral a las infecciones citadas brindando asistencia universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas, a cargo de cualquier prestador público o privado, de servicios de salud. Se detallan en Anexo adjunto las respectivas disposiciones y se declara al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la norma.

RIESGOS DEL TRABAJO

Res. 53/22 (SRT) (BO 05/12/22)

Multas. Actualización

Se ,adecuó y actualizó el indicador para el cálculo de las multas con las cuales serán sancionados los Empleadores Autoasegurados, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento a las obligaciones, conforme lo establece el art. 32 de la Ley 24.557. Se estableció en $ 11.027,34 el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Dto. 1694/09, de conformidad con lo dispuesto en la Res. 260/22 (ANSES).

SISTEMA INTEGRADO

PREVISIONAL ARGENTINO

Dto. 798/22 (BO 30/11/22)

Haberes jubilatorios.

Nuevo refuerzo.

Se dispuso un refuerzo del ingreso previsional por un monto máximo $10.000, que se abonará en los meses de diciembre 22 y enero y febrero de 23 liquidado de acuerdo al monto del haber previsional que perciba. Será equivalente a $10.000 mensuales para quienes que perciban un monto menor o igual $50.124,26 y $7.000 mensuales para quienes perciban un importe superior a $53.124,26 y menor o igual 100.248,52. Los que perciban un importe mayor a $100.248,52 y hasta $107.248,52, el monto será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término. Asimismo se fijó para los que perciban un importe superior a $50.124,26) y menor o igual a $53.124,26, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar $60.124,26.

Ley 7.701 (BO 01/12/22)

Presupuesto Nacional 2023. Aspectos previsionales.

Se incluyó en el Presupuesto 2023 la prorroga por 10 años, desde sus respectivos vencimientos, de las pensiones otorgadas por Ley 13.337, las pensiones graciables otorgadas o prorrogadas por Ley 26.784 y las pensiones graciables prorrogadas por distintas leyes nacionales. Se dispuso que la asignación dineraria, a cargo del Estado, que cobran los empleados contratados privadamente, por Puente al Empleo, no sea considerada para la determinación de los aportes personales y las contribuciones patronales a los distintos subsistemas de la seguridad social vigentes, pero será remuneración imponible para las demás disposiciones laborales y previsionales.

A partir de enero 23 se incrementa el aporte a la obra social para los monotributistas de las categorías D a K. Se creó un Régimen de Regularización Tributaria para el Estado nacional, provincias, CABA, Municipios y organismos públicos nacionales, provinciales, de la CABA y municipales condonando las deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social por todo concepto vencidas hasta el 31 de octubre de 2022,

Dto. 804/22 (BO 01/12/22)

Beneficio previsional especial. Pensiones no contributivas. Sujetos afectados por ciertas patologías.

Reglamentando la Ley 27.675 se pone en marcha un Régimen de Jubilación Especial de carácter excepcional para las personas con VIH y para las personas con hepatitis B y/o C, en este caso, en la medida en la que ello condicione su vida o genere algún impedimento según criterios a establecer por la autoridad de aplicación, basados en indicadores objetivables de vida. También se previó una Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, de carácter vitalicio y no contributivo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Se anexan los requisitos a cumplir.

