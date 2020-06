Suspensión de exclusión sistémica

Desde marzo la AFIP mantiene la suspensión de los controles sistémicos para la exclusión de pleno derecho del Monotributo y a la vez, los meses transcurridos no se computarán para calcular el plazo que determina la baja automática por falta de pago. Así, la RG 4.687 fue prorrogándose hasta llegar al 1/6/20 (RG 4.724); no obstante, no habría que descartar nueva prórroga de vigencia de acuerdo a la probable extensión del aislamiento. Cabe recordar que no comprende a las exclusiones derivadas de una fiscalización presencial, hoy tal vez acotada.