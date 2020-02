Tasa adicional de Ganancias sobre remesas de utilidades al exterior

La Ley 27.430 entre las modificaciones al Impuesto a las Ganancias incluyó una tasa adicional del 13% que deben ingresar los establecimientos permanentes al momento de remesar las utilidades a su casa matriz, actualmente incorporado en el art. 73 inc. b) del nuevo texto legal, a partir de los ejercicios que se iniciasen en 2018. No obstante, no estaba definido qué debía considerarse establecimiento permanente, concepto que fue definido con el nuevo ordenamiento del gravamen en el art. 22.