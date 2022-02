Una cuenta pendiente de la Provincia de Buenos Aires, el reclamo de un intendente y la respuesta de la CSJN

La realización del orden normativo supremo obrante en la Constitución Nacional (CN) reclama el accionar no sólo de los particulares, sino a todos los poderes del estado(1). Como consecuencia de ello, “el vigor normativo de la Constitución implica la efectiva vinculación jurídica (y no solamente política) de los poderes públicos -entre ellos el legislador- a las disposiciones constitucionales que consagran mandatos jurídicos y no meras expresiones de deseo”(2).