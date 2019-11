Nueva denuncia contra Polanski

“No tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional y apenas lo conocía”, dijo al diario Le Parisien esta fotógrafa, que fue modelo en Nueva York y participó en algunas películas en los años 80, como “Tres hombres y un biberón”. “Fue de una extrema violencia, tras esquiar, en su chalet, en Gstaad, Suiza. Me golpeó hasta que me rendí y luego me violó haciéndome sufrir todas las vicisitudes”, declaró.