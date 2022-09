Nueva vuelta de tuerca sobre el terror de “La huérfana”

Esta nueva película sobre “La huérfana” podría ser innecesaria, pero al mismo tiempo debe reconocerse que el personaje del film de 2009 de Jaume Collet-Serra era demasiado bueno como para tener una única aventura. En este caso era imposible escribir una secuela, e incluso muchos detalles de esta precuela no funcionan demasiado bien, aunque también tiene sus momentos. Lo difícil de asimilar es que la gran revelación del film original, acerca de que la pequeña psicópata peligrosa era en realidad una mujer adulta con una enfermedad que impedía que su cuerpito creciera, aquí no puede volver a emplearse, lo que no impide que los nuevos guionistas no se guarden un as en la manga para el ultimo acto.