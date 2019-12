Nuevas renuncias en el Comité Premio Nobel

Leandoer dijo que su renuncia no estaba relacionada con la decisión de premiar en 2019 al controvertido escritor austriaco Peter Handke, por la que la Academia ha sido criticada. Pero Gun-Britt Sundström, la otra renunciante, dijo que la elección de Handke había sido interpretada “como si la literatura estuviera por encima de la política y que ella no compartía esa visión”. Handke ha sido criticado por su retrato de Serbia como víctima durante las guerras de los Balcanes y por asistir al funeral del ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, quien murió en 2006 en La Haya. Hasta ayer el Comité estaba compuesto por cuatro miembros de la Academia sueca y cinco miembros externos. Ellos elegían el premio.