Nuevo cruce por fútbol argentino

Luego de las críticas formuladas por el presidente de River, Jorge Brito, contra el actual formato de la Liga Profesional ayer fue Juan Sebastián Verón quien se acopló para cuestionar la cantidad de equipos que la integran, en el mismo sentido que lo había hecho el mandamás “millonario”. En un acto casi calcado al que ocurrió con Brito, y a través de las redes sociales, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, lo cruzó con dureza. “En general me parece que hay un deterioro del fútbol. No solo desde lo que es la organización, sino también desde lo económico y eso hace que no se vea un mejor campeonato. No podemos llegar a una semana de una final y no saber dónde se va a jugar”, manifestó el presidente de Estudiantes de La Plata en TyC Sports.