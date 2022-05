Nuevo desplome en mercados mundiales

Otro baño de sangre vivieron ayer los mercados mundiales. La ola de ventas no sólo fue protagonizada por los grandes fondos institucionales, sino también por los minoristas que inyectaron más presión a la liquidación de posiciones. En tal sentido, esto ha sido una llamada de atención porque los minoristas venían comprando con las caídas. Ahora parece que ya no, lo cual definirá la tendencia futura.¿ La razón? Es que todas sus pérdidas y ganancias generadas desde enero de 2020, justo antes de la crisis del covid, ya no existen. Ayer, los minoristas vendieron u$s2.200 millones netos, el quinto más grande desde 2016, según Morgan Stanley. La elevada inflación, que ya no es transitoria; los confinamientos en China, que amenazan la cadena global de suministro; y la guerra en Ucrania, que sigue tensionando el escenario geopolítico y el precio de las materias primas son un combo letal para los mercados globales. P.3