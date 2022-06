NYT: bala israelí mató a periodista en Cisjordania

Lo sostiene el New York Times, al cabo de una investigación de más de un mes sobre la muerte de la periodista, que era corresponsal de la cadena Al Jazeera. Las pruebas examinadas por el periódico muestran que no había palestinos armados cerca de Abu Aklhe cuando fue baleada en el campo de refugiados de Jenin. Según el New York Times fueron 16 y no cinco, como sostuvo el ejército israelí, los disparos que partieron del convoy. La investigación no pudo determinar si el soldado que disparó podía ver que Abu Aklhe llevaba su chaleco de Prensa.