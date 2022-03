Barack Obama será el presentador de una nueva serie documental de Netflix

Programado para lanzarse en la plataforma de streaming el 13 de abril en todo el mundo, "Our Great National Parks", de cinco episodios, se anunció por primera vez el 5 de febrero del año pasado. En ese momento, como parte de la lista de Netflix de Higher Ground Shingle de Barack y Michelle Obama, no había indicios de que el ex Presidente fuera algo más que un productor ejecutivo en la serie.