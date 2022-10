Obvio: Larreta y Bullrich del lado de Macri

"Juntos por el Cambio es nuestra casa común y debemos cuidarla más que nunca incentivando las buenas prácticas de la política por sobre todas las cosas. Me parece bueno que entre nosotros nos ordenemos porque la sociedad entera está esperando eso", continuó la candidata y remató con que el gobierno de Macri "fue el primero que rompió con la hegemonía populista".

Por su parte, Larreta se expresó sosteniendo que no estaba de acuerdo con los dichos de Manes. Al ser consultado por una radio mendocina, el jefe porteño acotó que "además la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo se fehacientemente que no estuvo involucrado pero además lo dijo la Justicia".

Larreta destacó que "Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner. Acá el populismo en Argentina lo encarna el kirchnerismo. Estoy convencido de eso” y aseguró que cree “que hay que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio" y que "la unidad es el valor primero, coincido con el comunicado de la UCR. Tenemos que trabajar todos juntos. Siempre hay diferencias en un espacio amplio como el nuestro. La diversidad enriquece, pero lo primero es la unidad" cerró el jefe porteño.