Oficial: la desocupación bajó al 6,9% durante el segundo trimestre

La tasa de desocupación en el segundo trimestre del año bajó al 6,9%, frente al 9,6% de igual período del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En número, equivale a 1,5 millones de personas desocupadas, detalló la consultora LCG. Y agregó que de los 665 mil nuevos puestos de trabajo creados en el trimestre, 145 mil son informales (22% del total). Además, el 6,9% de abril-junio se ubicó una décima por debajo del 7% registrado en el primer trimestre del corriente año, según el INDEC.

La baja en la desocupación se dio a la par de un crecimiento del PBI del 6,9% entre el segundo trimestre de este año e igual período del 2021.En tanto, la sub ocupación demandante también bajó en el segundo trimestre de este año al 7,7%, respecto del 8,5% de igual período de 2021, y algo similar ocurrió con la “no demandante”, que retrocedió al 3,5% desde el 3,9% .“Durante la primera mitad del año la actividad creció un 6,5% interanual, lo que permitió que el nivel de empleo creciera cercano al 6%. No obstante, en línea con una aceleración de la inflación hacia el segundo semestre (6,5% mensual de piso equivalente a +110% anualizado) en conjunto con el endurecimiento del acceso a insumos importados, proyectamos una caída de la actividad para el final del año, y un crecimiento anual desacelerando fuerte hasta alcanzar tasas del 3,5% anual promedio”, analizó LCG.Y agregó: “En este sentido, esperamos que la creación de empleo se modere en vistas de una menor actividad. A su vez, la erosión de los salarios reales por la dinámica inflacionaria podría derivar en la búsqueda de empleo para aportar nuevos ingresos en los hogares, redundando en una mayor tasa de actividad que, de no ser convalidada por la creación de empleo, redundaría en un aumento de la tasa de desempleo”.Según el organismo de estadísticas oficial, para la población de 14 años y más, la tasa de desempleo (TD) fue de 7,8% para las mujeres, y de 6,1% para los varones. Entre las regiones, las que mostraron la mayor TD fueron las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana, con 7,8% y 6,5%, respectivamente. Por el contrario, la región con menor TD fue Noreste (4,1%).