Oficialismo reclama a JxC quórum para moratoria previsional

Los dirigentes oficialistas conversaron sobre las personas que no podrán jubilarse en la provincia si no se aprueba el Plan de Pago de Deuda Previsional. Raverta remarcó: “Es urgente y necesario que los diputados de la oposición bajen al recinto a discutir esta ley fundamental para que 22 mil personas de Chaco y 800 mil de todo el país puedan jubilarse este año y dar continuidad a la cobertura previsional de la Argentina que es única en la región. Si no se aprueba, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres podrán acceder a un haber”.