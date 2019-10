Oil Combustibles: nunca se analizaron estados contables

De Sousa volvió a utilizar su declaración para denunciar una persecución oficial. “Nunca he cometido un delito pero los que nos trajeron acá –por el juicio- cometieron delitos”, señaló al indicar que hay responsables desde el punto de vista del daño patrimonial, pero también en materia penal. “Lo que hicimos fue peticionar un plan de pagos para pagar una deuda”, simplificó el eje central de la acusación realizada por la AFIP y por el juez Julián Ercolini en el auto de elevación a juicio. Incluso para detallar las contradicciones, apuntó que parte de las posiciones de ITC que no habían sido cubiertas a comienzos de 2016 fueron autorizadas por la administración de Alberto Abad (Cambiemos) para ingresar a un plan de pagos general. A su vez, ejemplificó que desde el 24 de julio de 2013 cuando solicitó acogerse al primer plan por Oil, la ley autoriza a incluir los impuestos adeudados subsiguientes hasta que se resuelva la petición –favorablemente o no- y que esos montos también se incluyan en la refinanciación. Pero que, para graficar la voluntad de pago que existía, se pagaron los meses de junio, julio, agosto y septiembre y que uno de los planes que habían quedado caducos por $86 millones se abonaron en un solo pago, antes incluso de que en diciembre de ese año se aprobara finalmente el plan por el artículo 32.