OMS alerta por suba de muertes por covid ante inicio de invierno boreal

A su vez, lamentó que en que la cobertura de vacunación entre las personas de mayor riesgo “sigue siendo demasiado baja, especialmente en los países de bajos ingresos”.

“Pero incluso en los países de ingresos altos, el 30% de los trabajadores de la salud y el 20% de las personas mayores siguen sin vacunarse”, advirtió.

“Estas lagunas en la vacunación suponen un riesgo para todos nosotros. Así que, por favor, vacúnate si no lo estás y ponte una dosis de refuerzo si es recomendable que te la pongas”, recomendó.

Pandemia

Tedros instó a la población mundial a no olvidarse de la pandemia de coronavirus.

“Convivir con la covid-19 no significa fingir que la pandemia ha terminado. Si sales a caminar bajo la lluvia sin paraguas, fingir que no llueve no te servirá de nada. Te seguirás mojando. Del mismo modo, fingir que un virus mortal no está circulando es un gran riesgo”, amplió.