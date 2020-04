La OMS responde a Trump: "No politice el coronavirus"

"Por favor no politicen este virus. Explotará las diferencias que tengan a nivel nacional. Si no quieren tener más bolsas, con cadáveres no lo hagan. La unidad es muy importante para vencer al virus", dijo el director de la OMS, organismo dependiente de Naciones Unidas.

"Por el amor de dios, hemos perdido más de 70.000 ciudadanos del mundo. Si hay grietas a nivel nacional o internacional veremos muchas bolsas de cadáveres", insisitió Tedros sobre las consecuencias del coronavirus.

Noticias ONU on Twitter "Por favor, pongamos en cuarentena la politización del #coronavirus.

Sé que no he respondido directamente a la pregunta sobre el presidente de Estados Unidos, pero no hay que perder tiempo señalando a unos y otros.

La unidad es la única forma de vencer al virus"@DrTedros pic.twitter.com/5vskL2y33J — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 8, 2020

También instó a Estados Unidos y China a "unir fuerzas para combatir a este peligroso enemigo", en alusión a la pandemia del COVID-19.

Trump acusó a la OMS el martes de "estar muy sesgada hacia China", tras recordar que en los inicios de la pandemia del coronavirus e organismo señaló que prohibir los viajes al gigante asiático, epicentro de este nuevo brote viral, no era aconsejable.

"Eso no está bien", dijo Trump, recordando que una de sus primeras medidas, en enero, fue prohibir la llegada de vuelos procedentes de China.

"La OMS realmente se equivocó", escribió. "Por alguna razón, está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Vamos a analizarlo más de cerca", agregó.

"No deberíamos perder tiempo echando la culpa a otros", aseveró Tedros en rueda de prensa por vdeoconferencia en Ginebra. "Es como jugar con fuego", aseguró.