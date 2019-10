Operativo conjunto contra evasión de dueños de outlets

"Hemos detectado que el propietario de este outlet no cumple con los mínimos requisitos exigidos por ley", sostuvo Walter Godoy del gremio de Puesteros y lanzó: “Acá tenemos cerca de 1300 trabajadores no registrados, totalmente en negro; se le cobran cánones abusivos a los puesteros, con el agravante que éstos no reciben factura por el pago”.

En el mismo sentido, Godoy reafirmó que "queremos terminar con estas prácticas de abusos y falta de transparencia por parte de los propietarios de predios feriales, que no sólo nos estafan a nosotros sino al fisco también. Los puesteros queremos dejar de ser vistos como informales para pasar a formar parte de la economía formal".