Cuando lo que importa es ganar: la polémica por no suspender las elecciones en el CPACF

El pedido está fundado principalmente en que tanto el gobierno nacional como el de la ciudad de Buenos Aires disponen medidas de salud pública para evitar la propagación del virus, y resulta imposible afrontar una campaña electoral en condiciones normales, ya que las reuniones y las aglomeraciones de personas se encuentran totalmente contraindicadas por todas las medidas de salud pública, es más, hoy serían una clara violación al DNU 260/20.

Incluso el propio Colegio de Abogados solicitó a la corte que se decretara la feria judicial y dispuso medidas de restricción para el ingreso de abogados a la sede de la institución, lo cual claramente se contradice con la actitud que toman las autoridades del colegio en cabeza de su presidente Eduardo Awad respecto de las elecciones.

Sucede, que a los ojos del oficialismo del Colegio Público una baja concurrencia a los comicios les brindaría una clara ventaja y maximizaría sus probabilidades de ganar, es por eso que lejos de preocuparse por la salud los matriculados y del personal, sólo piensan en el resultado electoral y se resisten a suspender las elecciones

Aquellos que pensamos distinto entendemos claramente que la situación es de una gravedad tal que suspendimos toda actividad proselitista y académica porque antes que ganar una elección está nuestra salud y la salud de todas aquellas personas que queremos, pero esto no significa que estemos dispuestos a dejarnos avasallar mansamente. En caso de que el colegio desoiga la decisión de la junta electoral judicializaremos esta decisión, ya que no podemos permitir que los deseos de perpetración en el poder de quién va por su quinta presidencia y 14 años gobernando el colegio siga manejando una institución tan importante a su antojo, sin impotarle la institucionalidad ni la legalidad de su accionar. Recordemos la escandalosa asamblea del 2016 en la que sumaron más votos de los que tenían, o en el 2017 cuando cerraron las puertas del auditorio para evitar que se realice una asamblea en la que no tenían mayoría. De otro modo la casa de los abogados seguirá siendo “en casa de herrero, cuchillo de palo”.

(*) Presidente de Encuentro de Abogados Independientes