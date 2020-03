Por qué el coronavirus no afecta al Bitcoin

Cabe recordar que nació como una moneda justo en la crisis del 2008 y en respuesta a los salvatajes de bancos, pues en su primera emisión se asentó un titular de diario que hacía referencia al tema. Pero he aquí el primer error, no hacía referencia a la crisis en sí sino a las razones que nos llevaron allí y las soluciones elegidas, al emisionismo y a la falsedad del sistema financiero en general. No nace como una solución a las crisis sino como una alternativa monetaria para quienes entienden que estos son el origen del problema.

Lo anecdótico es que varias de esas situaciones se están repitiendo hoy, como los trillones de dólares que se están imprimiendo en el aire, sin respaldo de nuevo valor generado (sino lo opuesto), el Quantitive Easing, las tasas por el piso, etc, y todo esto para la comunidad Bitcoin, aunque sea contradictorio al precio, alimenta con firmeza su creencia en el rol de la misma en el largo plazo.

¿Qué pasó con la bajada de precio del 60% cuando arrancó la pandemia?

Empecemos por que no todos los tenedores de Bitcoin analizan al mismo desde el potencial futuro sino que gran parte tiene una mirada de corto plazo siendole simplemente una inversión más, y con expectativas mal posicionadas sobre su rendimiento de corto plazo.

Esto es razonable y esperable. Ellos actúan en base a las tendencias del mercado pues no tienen una idea bien formada de qué le da valor futuro a la moneda, sino que sólo se alimentan de la especulación del mercado. Estos compran y venden por temor a quedarse afuera o a ser el último.

bitcoin También hay ciertas cualidades del mercado del Bitcoin a tener en cuenta, por un lado es un mercado 24x7, el cual a diferencia de las bolsas tradicionales que pueden bloquear operaciones después de “X” bajada general, éste funciona sin parar. Pixabay

Otra es que varias plataformas permiten operaciones con importantes apalancamientos y que en un mercado alcista de Bitcoin, como en el que veníamos teniendo meses anteriores, es probable que muchos estuvieran muy apalancados a la suba para ganar 2, 5, 10, o 20 veces lo que invertían.

Pero esto implica que ante una bajada inicial del 10% o 20%, se cierran sus posiciones con pérdidas y esas posiciones se venden automáticamente en el mercado, profundizando aún más la bajada disparando aún más cierres en forma de cadena. Y a medida que más se aleja del precio de mercado, el mercado tiene menos órdenes de compras esperando a precios bajos acrecentando aún más la caída. En síntesis, la mayor parte de la baja se dio por ejecuciones automáticas de este estilo.

Lo más interesante de esta movida es que por un lado la inmensa mayoría de los BTC vendidos al principio no tenían más de un mes en las billeteras, o sea, no eran de tenedores de largo plazo; y por el otro, que en marzo crecieron en más de 60.000 la cantidad de billeteras que acumulan más de 1 BTC completo y considerando que sólo habrá 21 millones de ellos, mientras más distribuidos mejor.

Y si no es el precio, ¿entonces qué hay que mirar para el futuro?

Uno de los atributos más importantes de Bitcoin es que su emisión está predefinida y que sin importar lo que pase en el mundo, este activo va a seguir emitiendo unidades exactas de Bitcoins (hoy 12,5) con cada bloque y cada 210.000 bloques va a reducir su emisión a la mitad. También que en mayo el bloque 840.000 será alcanzado y que eso llevará la emisión a 6,25 unidades por bloque haciendo aún más escasa la oferta potencial.

Por qué podemos saber esto con absoluta certeza, es para otro artículo, pero si por ahora lo damos por hecho, esto mismo no se puede decir de ningún otro sistema monetario. La moneda estatal, claramente es el peor ejemplo, pues está demostrado que se emite según cambien las necesidades del gobierno de turno de cada país, el oro a más máquinas extrayendo, más oro disponible, o las tierra que antaño no estaban disponibles se pueden luego reurbanizar.

Inclusive, es posible que esta misma certeza fuera parte de la caída del precio, ya que los mineros de Bitcoins pueden haber salido a vender para mantener cierta liquidez o ante la reducción de la emisión y atacar a competidores nuevos, hasta que el precio vuelva a su punto de equilibrio con la producción. Pero el impacto del halving en el precio y la minería es también para otro artículo.

Comienza la conferencia de bitcoin y blockchain C20 El precio es sólo uno de los aspectos del Bitcoin (y probablemente uno de los más ajenos al mismo), y todo precio se basa en confianza (como en cualquier otro activo), pero es un activo demasiado nuevo y diferente a los que se conocen como para pensar que todo inversor haya asumido el esfuerzo de profundizar y debatir sus principios.

Pero quienes sí le han dedicado el tiempo y el esfuerzo, y consideran que los modelos monetarios vigentes no se sostendrán en el tiempo versus la existencia estos modelos más confiables y eficientes, entonces seguirán creyendo en Bitcoin como una mejor reserva de valor futura aunque el precio actual no lo diga.

* Presidente de la ONG Bitcoin Argentina y Co-fundador Alianza Blockchain Iberoamérica.