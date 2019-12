El Brexit, ¿una oportunidad para la Argentina?

Grafico 1 : Participación del RU en el comercio exterior de Argentina

cuadro 1.jpg

Fuente : Elaboración propia.

¿Por qué? ¿Qué impactos podría tener un Brexit sobre Argentina? Esta última pregunta debe descomponerse en otras dos: ¿cómo afectará el Brexit el comercio del RU con la UE? y, ¿cómo esto podría repercutir sobre la Argentina? Un Brexit sin acuerdo implica que el RU pasará a comerciar con la UE bajo las mismas barreras y regulaciones que esta impone sobre terceros países, por ejemplo, como las que impone actualmente sobre el Mercosur. Estas barreras están representadas por los aranceles de nación más favorecida (NMF) consolidados ante la Organización Mundial del Comercio. El Grafico 2 muestra que para algunos productos agro industriales estos aranceles son muy elevados: en el caso de carnes es de 49%; en cereales 47% y así sucesivamente para otros productos. Entonces, pasar de una situación de libre comercio como la que el RU tiene actualmente con la UE a una regulada por estos elevados aranceles, disminuirá el comercio bilateral de productos agro industriales de una manera importante. ¿En cuánto aproximadamente?

Gráfico 2 : Aranceles de NMF de la UE para los productos agro industriales más protegidos

cuadro 2.jpg

Fuente : Nogues 2019 en base a Lawless y Mogenroth (2016).

El Cuadro 1 ofrece estimaciones de impacto del Brexit sobre el comercio bilateral del RU para una muestra de productos agro industriales. Según estos valores, el Brexit disminuiría las importaciones provenientes de la UE en unos u$s15.000 millones mientras que, por las mismas razones, las exportaciones del RU hacia este destino disminuirían en unos u$s5.400 millones. Este acentuado desbalance ocurre porque en productos agro industriales el RU es altamente dependiente de la UE.

cuadro 3.jpg

Fuente : Nogues (2019).

¿Cómo pueden impactar estos efectos sobre las exportaciones del Mercosur y Argentina? Supongamos: 1) ante el aumento de aranceles bilaterales con la UE, el RU sustituye gran parte de sus importaciones agro industriales de este origen por otras provenientes de los países del Commonwealth y otros países y, 2) que en esta sustitución, el Mercosur logra una participación de sus exportaciones hacia el RU similar a la que tiene en el mercado mundial es decir 9,2%. Bajo estos supuestos, una cuantificación más general que incluye todos los productos agro industriales indica que el Mercosur exportaría al RU por un valor de unos USD 1.600 millones es decir, duplicaría sus actuales exportaciones hacia este mercado. Lo mismo vale para cada uno de los miembros.

¿Será tan fácil para el Mercosur duplicar sus exportaciones agro industriales al RU o lo que es lo mismo, mantener en este mercado una participación similar a la que tiene en el mercado mundial? No será tan fácil. Si suponemos que concluido el Brexit, el RU cerrara rápidamente acuerdos comerciales con la UE, con los principales países del Commonwealth y con Estados Unidos, entonces salvo que el Mercosur también cierre un acuerdo de libre comercio, estos otros países lo desplazarán de la misma manera que lo viene desplazando la política agrícola común (PAC) del mercado de la UE.

Dos conclusiones surgen con alguna claridad. Primero, en ausencia de una vocación negociadora de Argentina (suponiendo que los otros tres miembros del Mercosur no se opondrán) que impida firmar un acuerdo de libre comercio, los impactos del Brexit serán mínimos y podrían llegar a ser negativos en el caso de que los países que firmen acuerdos de libre comercio con el RU nos desplacen abrumadoramente. Segundo, Argentina es una economía altamente complementaria con la del RU país donde los intereses agro industriales son relativamente débiles y por ende donde la oposición interna a un acuerdo con el Mercosur, no es tan poderosa como la que periódicamente continua expresando Europa continental. Por lo tanto, las ganancias para el Mercosur y Argentina de firmar un acuerdo con el RU provendrán no solo del aumento de las exportaciones agro industriales pero también, de las importaciones de este origen que incorporan tecnologías de frontera.

(*) Academia Nacional de Ciencias Económicas, Argentina