Default selectivo de S&P: una calificación a destiempo e ideologizada

Los instrumentos en moneda local vienen subiendo de precio en gran forma luego que el nuevo Gobierno impulsara una serie de medidas favoreciendo la baja de tasas de estos activos. Este canje posiblemente es el primero de una serie de otros canjes o emisiones ya que el calendario de vencimientos de deuda comienza a ser más abultado desde febrero.

El nuevo gobierno impulsó en estos meses una serie de medidas favoreciendo la baja de tasas de estos instrumentos en pesos para normalizar el mercado. Este canje posiblemente es el primero de una serie de otros canjes o emisiones ya que el calendario de vencimientos de deuda comienza a ser más abultado desde febrero.

Luego del mal llamado repefilamiento (default) realizado por el Gobierno anterior (que ninguna calificadora alertó que podía suceder), las nuevas autoridades han logrado renovar los vencimientos de intereses y capital en pesos. Esta normalización de las tasas locales es importante para la reactivación del crédito productivo que puede ayudar a la recuperación de la economía local.

No obstante esta situación, la calificadora concluyó que el canje se realizó en condiciones desfavorables (distressed exchange) lo que constituye un incumplimiento de acuerdo (según S&P). Al mismo tiempo lo tildaron de coercitivo ante la posibilidad de que el trato a los acreedores sea peor en el futuro para los que no ingresaron en el canje.

La realidad es que el canje se realizó en forma voluntaria, a precios de mercado y no puede ex ante determinarse la conveniencia o no del mismo porque los nuevos bonos son a tasa variable, que por definición no sabemos cómo va a resultar.

Esta decisión de la calificadora S&P es una más en una larga historia de errores u omisiones de este tipo de agencias a lo largo de la trayectoria de los mercados mundiales. Las agencias de calificación tienden a elevar las notas en los momentos donde los precios ya no tienen ningún potencial de suba, elevando enormemente el riesgo de pérdida de capital de los inversores.

Al mismo tiempo tienden a bajar de calificación a los instrumentos financieros cuando estos ya han perdido la mayor parte de su valor y no tienen más potencial de baja. Los grandes inversores las utilizan como un “mal necesario” pero terminan sufriendo perdidas enormes al direccionar sus inversiones a activos con una pésima relación riesgo retorno. A su vez, tienen a “entrar tarde” a las buenas inversiones.

Lo interesante es que estos vaivenes que sufren los inversores no afectan ni reputacional, ni económicamente a las agencias. En algún momento se deberá revisar la manera de actuar de las calificadoras para que también compartan el riesgo de los inversores y así realizar recomendaciones más cercanas a la realidad del mercado.

(*) Socio de Delphos Investment