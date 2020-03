Legislar el Nunca Más a la deuda, en pos del desarrollo

La deuda argentina, que bruta trepa al 92% del PBI y al 45% si consideramos la externa, es insostenible, como el propio FMI reconoció. Cómo fue posible llegar, desde un nivel de "endeudamiento bajísimo" en 2015 (en palabras del ex ministro Dujovne), a una nueva crisis de deuda y la necesidad de volver a reestructurar, es la primera respuesta que tendremos que dar a partir de una investigación profunda e impostergable con la que ya hemos asumido un compromiso de trabajo en el marco de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda, desde el Congreso de la Nación. Esa investigación deberá dar cuenta, además, de las (i)responsabilidades de los funcionarios del gobierno de Macri que posibilitaron tamaño desquicio. Pero también del destino de los dólares prestados que, increíblemente, no tuvieron ningún correlato en materia de ampliación de la competitividad sistémica de nuestra economía, sustitución de importaciones o expansión exportadora, o sea que no se aplicaron a la generación de la capacidad de repago que exigían los compromisos que se estaba obligando a asumir al Estado Nacional. En cambio, sabemos que, durante esos 4 años de brutal endeudamiento, se fugaron 88.300 millones de dólares, sólo contemplando la Formación de Activos Externos (FAE).