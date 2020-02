Donald Trump era un enigma. Ya no

No más tratados de libre comercio, no se toca ni la edad ni el sistema jubilatorio, no se le recortan fondos al Medicare (el PAMI estadounidense), no más inmigrantes, fuerte baja de impuestos y repatriación de capitales, se ignora el déficit fiscal (ajuste cero), no más guerras (y retiro de tropas) y batalla cultural a la “dictadura de lo políticamente correcto que no nos deja decir ni Feliz Navidad”.