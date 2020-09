Economía sin contexto, un conflicto cultural

Antes del primer día de clases me comunico con mis alumnos por web campus, correo electrónico, grupo de WhatsApp y les doy la bienvenida al curso. Dejo en claro que estoy muy interesado en ayudar a que aprendan, no vengo para imponer un marco teórico. Invito mayormente a mis clases, practitioners con perspectivas diferentes a las mías y no intervengo en lo absoluto, solo aplico como moderador. También me tomo tiempo para responder en la semana y fuera de horarios razonables, a cada alumno sus inquietudes. Sé que hago una inversión de tiempo significativa, pero muy importante. Es lo que permite establecer confianza con el saber más áspero, más ingenuo. De esta forma los profesores podemos construir conexiones imprescindibles para alcanzar progresos culturales ciudadanos. - ¿Y para qué? –