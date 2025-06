El contrarrelato pyme: desarmando el mito de la "Grande"

Aquí es donde la PyME tiene una oportunidad de oro. Su contrarrelato no es el de una carrera sin fin, sino el de un equilibrio. No es el de una jerarquía aplastante, sino el de una colaboración genuina. Las pymes pueden ofrecer un ambiente donde el valor de la persona no se mide únicamente por su productividad, sino por su bienestar integral. Un lugar donde la carga de trabajo es manejable, donde se promueve la conciliación de la vida personal y laboral, y donde el liderazgo se enfoca en el desarrollo y el acompañamiento, no solo en la exigencia.

Además, el contrarrelato pyme debe resaltar la capacidad de influencia y el impacto directo que un profesional puede tener en el negocio. Mientras en las grandes, el empleado es una pieza más en un engranaje gigantesco, su aporte a menudo diluido y su autonomía, limitada. La promesa de que "tu trabajo cambia el mundo" se desvanece ante la insignificancia del rol individual. La pyme, en cambio, ofrece la posibilidad real de ver el fruto del propio esfuerzo, de participar en decisiones clave y de sentir que cada acción contribuye directamente al éxito del negocio. Es la diferencia entre ser un número y ser un protagonista.

Finalmente, este contrarrelato debe enfocarse en la transparencia y la cercanía del liderazgo. La promesa de las grandes es la de un liderazgo inspirador y accesible, pero la realidad es que los líderes suelen estar en pisos ejecutivos lejanos, absortos en dinámicas internas y sin un contacto real con la base. En la pyme, el líder está a menudo al lado, compartiendo el día a día, conociendo las realidades de cada uno y ofreciendo un feedback directo y constructivo. Esta cercanía construye confianza, reduce la incertidumbre y crea un vínculo que es imposible replicar en una megaestructura. Y, además de ello, las pymes tienen típicamente una historia que contar, un lugar que evidencie su derrotero - los logros, el recorrido empresarial y también los fracasos - como factores para conectar con un talento que, si las percibe, las mira de reojo.

La verdadera impronta de la pyme

La invitación de Orcinoli a las pymes es clara: dejen de jugar con las reglas de los grandes. Es hora de crear un discurso propio, interpelante, que ponga en valor lo que realmente son y lo que pueden ofrecer: autenticidad, impacto real e influencia, y cercanía. Es hora de que las pymes se animen a desarmar el mito de que la "grande" es siempre mejor, mostrando que la experiencia del empleado, en muchos casos, es rica y saludable cuando se vive con la impronta pyme. En un contexto donde la rotación es un común denominador, y donde un colaborador puede verse atraído por una gran empresa en un momento, por una pyme o encarar su propio proyecto en otro, el talento está buscando algo más que un logo famoso.

Está buscando también un lugar donde pueda conocer el proceso global del negocio, participar de las decisiones, y codearse con los decisores. Y ese lugar, con una narrativa bien contada, puede ser una pyme. ¿Alcanza con ello? La respuesta es NO. Ese es sólo el comienzo.

