El coronavirus obliga a que las empresas redefinan su negocio

Esto implica que ante una caída en la Cantidad Vendida de producto, y dado que podemos suponer que la Contribución Unitaria es constante en el corto plazo, sostener el equilibrio requerirá que se reduzca el Costo Fijo Total. Conceptualmente, dicho Costo se halla compuesto por un conjunto de gastos que no varían, a pesar de que se modifique la cantidad producida y vendida: los ejemplos clásicos comprenden alquileres, amortizaciones de bienes de uso y servicios diversos. Los salarios se categorizan, en general, como un costo variable pero, sin embargo, puede considerarse como un costo fijo en el corto plazo aún frente a disminuciones de la cantidad producida y las ventas. Esto es así no sólo porque hay siempre cierto personal imprescindible para asegurar la continuidad de las operaciones, sino debido a que existen factores económicos que desaconsejan despedir personal (primero los costos de indemnización, y luego los de selección y capacitación asociados en caso de nuevas contrataciones), más allá incluso de los obstáculos de orden legal. Como es obvio, la decisión sobre el sostenimiento o no de la cantidad de personal dependerá, en última instancia, de si se trata de una situación transitoria o permanente.