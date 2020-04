En la pandemia nadie se salva solo: es el Estado y la unión de todos

En situaciones como éstas, no hay auxilio individual que supere al del Estado. La pandemia ha desatado distintas complicaciones, entre ellas, la de nuestra gente varada en el exterior. No son las aerolíneas comerciales, no es el mercado el que intenta solucionar cada situación en particular, es el Estado. Son circunstancias que nos demuestran la importancia de un estado presente y dispuesto a solucionar los problemas de la ciudadanía.