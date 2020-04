La iniciativa para que los contribuyentes solidarios extiendan la mano visible del Estado

La recaudación tanto a nivel nacional provincial como municipal ha caído entre un 40% y un 50% según mencionan en las diferentes jurisdicciones. Sin embargo, ahora al Estado se le exige que asuma, y lo hace, mayores responsabilidades materiales derivadas de la pandemia, como: pago de salarios o parte de ellos al sector privado, transferencias a trabajadores precarios y/o monotributistas, asistencia a comedores etc., mientras que al mismo tiempo se le pide baja de impuestos, baja de aportes patronales, postergación de vencimientos, condonación de intereses, o sea, baja de todo aquello que lo financia y sostiene y al mismo tiempo, se lo fustiga por usar la maquinita de emisión.

¿Cómo se puede hacer cargo de todo y más sin fondos para hacerlo?

Todas las noches asistimos al espectáculo maravilloso de los aplausos a nuestros trabajadores de la salud. La emoción de la coreografíia perfecta de lo colectivo. Fantástico, es estimulante y gratificante pero no basta. Esta gente cobra sueldos que, en su gran mayoría salen de las arcas del Estado. Debemos pagar impuestos para que el Estado siga pagando estos más que merecidos salarios.

Los adultos mayores son el grupo de mayor riesgo, necesitan seguir cobrando sus magras jubilaciones. Las fuerzas de seguridad lo mismo. Una vez más, siempre, el Estado.

Se le exige al Estado cumplir su deber, hacerse cargo, respetar la institucionalidad. Nuestra respuesta también debe ser institucional y no caritativa. No podemos exigir derechos y responder con donaciones y aplausos únicamente. Tenemos obligaciones que claro, son proporcionales. Esto es, según nuestra posición material relativa o que el esfuerzo no sea igual para todos.

Y en este sentido lo antes mencionado no implica un cheque en blanco para el Gobierno, gestor del Estado. En el marco de nuestras obligaciones y derechos, debemos exigirle inflexibilidad impositiva para con aquellos que más tienen y también un tributo patrimonial extraordinario a las mayores riquezas del país. Si el sector privado más poderoso desea “donar” que lo haga, pero que el esfuerzo sea mayor al del ciudadano de a pie. Más que nunca se necesita progresividad fiscal.

También ser inflexible con aquellos que integran las fuerzas de seguridad y que interpretan su labor en esta situación de pandemia como “zona liberada”.

Buena parte del sector privado más concentrado, supermercadistas, mayoristas, grandes empresas industriales y constructoras, grandes productores de alimentos, cadenas farmacéuticas etc. ha respondido con la agenda de siempre: incrementar sus ganancias o preservarlas, despidiendo personal y por supuesto pidiendo al Estado eximición del pago de impuestos. Todo esto de una manera muy reñida con la legalidad y claramente nada ética: aumentando injustificadamente precios, escondiendo y desabasteciendo los productos que fabrica o revende, etc.

La Responsabilidad Social Empresaria brilla por su ausencia y se convirtió en un sello vacío (si es que alguna vez tuvo real contenido).

El Estado deber ser implacable: más inspecciones, más clausuras, mayor severidad con los poderosos que evaden, desabastecen y echan trabajadores. No se puede ser inflexible con el ciudadano irresponsable que viola la cuarentena iniciándole un proceso penal y simplemente ordenarle retrotraer precios a quienes lucran con la tragedia.

Acompañando esta agenda se suman algunos sectores políticos y sociales reclamando un recorte de la política, que los políticos se bajen el sueldo.

Como se viene diciendo, ciertos sectores privados concentrados despiden personal, rebajan sueldos, aumentan precios desmesuradamente, desabastecen el mercado de esenciales ¿y la solución a esto es recortar los ingresos de los políticos?

El apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y los subnacionales oscilan entre el 85% y el 94% según diferentes encuestas. Semejante apoyo no se puede interpretar como disconformidad con la clase política.

¿Podemos confiar en la mano invisible del mercado que, en el medio de una tragedia se comporta de esta manera?

Hoy más que en cualquier otro tiempo, ser solidario es tributar, fortalecer al Estado. Desfinanciar al Estado es atacarnos nosotros mismos. Es necesario más que nunca la mano visible del Estado.