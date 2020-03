Mujeres blockchain: tecnología aplicada a la equidad de género

Cada una de esas empresas que acabo de mencionar forma parte del grupo Mujeres en Blockchain, que organizamos en Buenos Aires con el fin de promover la tecnología y concientizar más sobre la importancia de la diversidad en los equipos de trabajo e incentivar a referentes femeninas a intervenir en eventos fintech. Y también conseguimos la posibilidad de participar en proyectos en conjunto, de forma colaborativa, para tener mejores resultados. En definitiva, el objetivo de la comunidad es educar y concientizar sobre los buenos usos de cadena de bloques y de las criptomonedas. Las empresas más adelantadas de la región ya tienen implementaciones con ella, pero seguimos trabajando para promover su uso en todos los sectores de la sociedad.

blockchain 2.jpg Esta tecnología Blockchain ya es aplicada en proyectos mas filantrópicos, como al se usada para reconocer los esfuerzos de las voluntarias del comedor comunal Cambalache. www.publicdomainpictures.net

Blockchain como tecnología que contribuye a la equidad de género

Desde un lado más filantrópico, esta tecnología ya es aplicada en proyectos para reconocer los esfuerzos de las voluntarias del comedor comunal Cambalache. Este programa, impulsado por la ONG Bitcoin Argentina, nació con el objetivo de transparentar las donaciones de horas voluntarias de personas que se acercan a los comedores comunitarios a brindar su ayuda para la elaboración de comida, para el mantenimiento de la infraestructura, entre otras necesidades. La iniciativa busca brindar certezas sobre las donaciones de horas voluntarias y visibilizar, mediante la generación de valor, el trabajo voluntario que mantiene en pie estas instituciones. Dicho proyecto, que lleva la innovación tecnológica a los procesos internos de los comedores comunitario y es el primero con estas características en la Argentina.

Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el desarrollo de “Circle of Angels” de Atix Labs. Me parece la ilustración más clara para entender en profundidad cómo, a través de esta tecnología, se puede impulsar la equidad de género, así como la economía de sectores vulnerables al empoderar a jefas de familia con pequeños emprendimientos.

Mujeres blockchain con espíritu colaborativo

Las iniciativas principales para posicionar a mujeres en el mercado cripto son grupos, como Mujeres en Blockchain, que buscan dar mayor visibilidad a las mujeres que formamos parte del ecosistema. De este tipo de grupos hay en Mendoza y en Córdoba, además del de Buenos Aires. En ellos, compartimos información relevante sobre el ecosistema en general, datos, notas en medios, eventos sobre blockchain y sobre tecnología, pedimos referencias sobre organizaciones y sobre proyectos, así como impulsamos cualquier oportunidad de crecimiento profesional.

En estos grupos, replicamos el mismo espíritu colaborativo de la industria cripto en general. Es un gran espacio si buscás crecer: hay mucho por hacer, y, en la comunidad, apoyamos los proyectos serios y sanos, así como curamos proyectos “dudosos” con la intención de mantener el mundo cripto limpio de scams, mala prensa, y que los usuarios finales no lleguen a verse perjudicados.

¿El conocimiento es poder?

STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Creo que las mujeres que se están preparando en al área STEM, afortunadamente, tienen muchas posibilidades para hacerlo en distintas ciudades del país. La información está cada vez más al alcance de la mano y, esa formación va acompañada de mujeres jóvenes que crecieron con una mentalidad más abierta e independiente que la de hace unos años.

A pesar de que ya no se sea tan común escuchar hablar de género para llevar a cabo una carrera, sí me parece importante trabajar la mentalidad dentro de las organizaciones, para que, cuando esas mujeres estén en el mercado laboral, tengan las mismas posibilidades que un hombre para acceder a un puesto, que se les pague el mismo salario por el mismo trabajo, y se eduque más al público en general sobre la importancia de la diversidad en los equipos de trabajo. Para este último punto, me parece que las chicas de la Iniciativa de Paridad de Género Argentina están haciendo muy buen trabajo con las organizaciones, guiandolas hacia el compromiso de tomar acciones internas para equiparar el acceso a oportunidades.

A pesar de todo, aún tenemos mitos que derribar y mucho trabajo de concientización por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Por eso me parece tan importante encontrar grupos de mujeres con quienes compartir experiencias, know-how, tips y cualquier otra cosa que te ayude a sentirte más apoyada y segura dentro de la industria de la tecnología.

Personalmente, me parece que el trabajo que hacen Chicas en Tecnología, Las de sistemas, el programa ADA , Chicas programando y TecnoLógicas es esencial para llegar a más mujeres y darles, a través de la capacitación, las herramientas para salir de manera competitiva al mercado profesional.

Resabios por superar

Blockchain tiene una mezcla entre tecnología y finanzas, dos industrias todavía dominadas por hombres. Incluso así, y quizá por su naturaleza de democratización y de descentralización, el mundo cripto busca dar las mismas oportunidades a todos sus miembros, y esto se extiende fuera del mundo de ceros y unos. Muchos eventos Blockchain se arman paneles de mujeres, un poco controversiales quizá, ya que nosotras queremos estar en el escenario por los conocimientos que tenemos, no por nuestro género. Ahí hay una oportunidad para mejorar: cómo se encara nuestra participación. No obstante, estamos de acuerdo en que es un avance y ayuda a dar más visibilidad al aporte que estamos haciendo las mujeres en blockchain. Hay excelentes profesionales de varias disciplinas a quienes vale la pena escuchar: Nadia Álvarez de MarkerDAO, Daiana Gómez de la ONG Bitcoin Argentina, Nora Palladino de Bitso, Solange Gueiros y Dulce Villareal de IOV Labs, Fiorella Scantamburlo de Wibson, entre otras.

Todas entendemos que, a fin de cuentas, si no buscás las oportunidades, es difícil que te las vengan a ofrecer. Por ejemplo, en LABitconf, el evento más importante de Cripto en Latam, tras la edición 2019, se pidió mayor intervención femenina en los paneles. Teniendo mujeres capacitadas, nos gustaría ver a las empresas del ecosistema fomentar más su participación en estos eventos. Me encantaría ver más colegas mujeres en el escenario, demostrando su preparación, su capacidad y su aporte irrefutable al mundo cripto.