¿Por qué las ventas online son el peor socio del comercio minorista tradicional?

En muchas oportunidades hemos escuchado que el comercio electrónico reducen los costos, que es una tienda abierta las 24 horas, que no paga alquiler de local, servicios, empleados de atención al público, entre otros. Pero, ¿qué sucede cuando un comercio de atención al público tiene que pagar todos los costos de tener un local a la calle, que no puede utilizar, pero a través del cual solo puede vender en la modalidad online?

En todos esos casos se debe pagar por lo costos fijos de mantener el local a la calle y además sumar los costos de operar en forma online. La mayoría de los comercios minoristas no cuentan con un sitio online, redes sociales y operan sus ventas a través de un market place o sitio de un tercero para exhibir sus productos.

De acuerdo a un informe de FECOBA (Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires) basados en datos suministrados por comerciantes de modalidad online, que venden a través de la plataforma de Mercado Libre, compartimos la información sobre los costos que deben asumir en diferentes rubros.

COSTO VENTA ONLINE MARKET PLACE – CASO INDUMENTARIA

ventas online 01.png

ventas online 02.png

Fuente: FECOBA

¿Por qué un comerciante no quisiera vender en la modalidad online en Argentina? En el caso del monto de una operación en un local de indumentaria por $ 5089, solo por el costo de comisión al market place más el costo de envío más impuestos se le lleva el 27,4 % de la operación. La oportunidad de venta online a través de este tipo de acción es de entre un 10 % y 20 % de las transacciones comerciales y ventas realizadas en forma física con el local abierto pero pagando todos los costos de mantener el local cerrado como alquiler, salarios, contribuciones patronales, servicios públicos, seguros, entre otros.

Pero a esta lista hay que sumarle lo más importante: el costo impositivo argentino. En la venta física, el comerciante tiene la oportunidad de no declarar todas sus ventas, por que si lo hiciese no existiría el comercio en la Ciudad de Buenos Aires, por que no podrían soportar el costo de su socio en las pérdidas: el estado nacional, provincial y municipal. Por cada venta online, además de las comisiones de la intermediación, debe pagar: impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene, impuesto al cheque, entre otros. Cuando el comercio va a reponer la mercadería con 50 % de inflación encuentra que todos sus socios son unos malvados: el estado vía impuestos, el intermediario online vía comisión y el impuesto inflacionario vía destrucción real de sus ingresos que llevan al comercio al cierre.

Para citar otro caso podemos ver el rubro Electrodomésticos. Pre pandemia, 6 de cada 10 consumidores compraban un electrodoméstico en el punto de venta físico. De acuerdo a la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) la participación de la venta online en la primer semana de Abril fue del 68% para celulares y del 59% para televisores. Sin embargo en volumen se vendió en total con el aislamiento obligatorio un 69 % mes de celulares y un 40 % mes de televisores en comparación con el promedio semanal en la previa al inicio de la cuarentena.

COSTO VENTA ONLINE MARKET PLACE – CASO ELECTRODOMÉSTICOS

ventas online 03.png

ventas online 04.png

Fuente: FECOBA

Para el caso de un operación de monto muy bajo para el rubro electrodomésticos de $ 2550 de acuerdo a FECOBA las comisiones por la intermediación del Market Place, más los costos de envío más impuestos se lleva un 34,4 % del total ticket emitido. A lo cual luego hay que sumarle los impuestos y los costos fijos del mantenimiento de local como otros casos. Las ventas caen incluso en un rubro de importante participación en las ventas online en la previa.

Michael Dell, CEO de la empresa, expresó en tiempos de coronavirus: "Cuando observamos el uso de la inteligencia artificial y la nube, creo que nos acelerará especialmente no solo a nosotros, sino también cómo nuestros clientes van a realizar sus transformaciones digitales. Y creo que esta crisis solo va a acelerar eso a medida que avancemos en los próximos meses".

El mundo tiene la oportunidad de correr a otro ritmo en la digitalización por que no conoce el costo impositivo argentino, el costo de la intermediación argentina y costo de la inflación sobre la comercialización en Argentina.

(*) Director de Focus Market