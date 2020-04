Infarto y ACV: las otras emergencias médicas durante la pandemia

Si cambiamos el padecimiento y Ernesto hubiera tenido dolor en el pecho, la historia podría haber tenido un desarrollo similar, quizá con más riesgo de arritmias y de fallecer si no se recibe atención.

En el mundo, se ha reportado una caída del 40-70% de infartos cardiacos (España e Italia respectivamente) y si bien en ACV los números son menos claros, en un relevamiento de la European Stroke Organization en 55 países se evidenció que sólo 1 de cada 5 centros de ACV mantienen su flujo habitual de pacientes. La explicación puede deberse a múltiples factores (cambio en el estilo de vida, alimentación más sana, mayor cumplimiento de las indicaciones médicas, etc.) pero es cada vez más evidente que también hay un cambio de la actitud de las personas hacia los padecimientos médicos: el miedo al posible contagio de de SARS-CoV-2 (el coronavirus responsable de la enfermedad Covid-19), la aprehensión por dejar solo el hogar y la sensación de que los servicios médicos están ocupados solo en la pandemia, parece ser cada vez más frecuente y podrían poner en serio riesgo a la población.

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la Argentina, y deja secuelas muy importantes (muchas de esas secuelas son invisibles a los ojos como la insuficiencia cardiaca, pero tienen un profundo impacto a nivel personal, familiar y del sistema), el ACV constituye la primera causa de discapacidad en nuestro país (por encima del Trauma), con secuelas que alteran seriamente la vida de las personas.

Por eso le pedimos a la población que no dejen de llamar a los servicios de emergencia (107 o el número de emergencia de su prepaga u obra social) cuando presenten síntomas tales como dolor de pecho, dificultad para respirar, trastornos del habla, pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, desviación de la cara, cefalea intensa y desmayos, entre otros. Tanto los servicios de ambulancias como las guardias de los hospitales y sanatorios hemos desarrollados protocolos muy estrictos donde los pacientes con sospecha de Covid-19 o confirmados siguen un camino de diagnóstico y tratamiento único separado de aquellos que consultan por otras emergencias. Permítanme reforzar este concepto: Es seguro concurrir a un centro de salud o llamar a un servicio de emergencias.

No olvidemos que aún en la pandemia, los Infartos cardiacos siguen matando, los ACV siguen discapacitando. Más que nunca es el momento de acompañarnos, aunque sea a la distancia, y cuidar a nuestra familia y amigos con quienes quizás no estemos físicamente pero que deben recibir el mensaje: actuar con velocidad en el Infarto cardiaco y el ACV salvan vidas y previenen secuelas. No menosprecien los síntomas y obtengan ayuda médica de inmediato, cada segundo cuenta.