Cuánto, dónde y cómo ajustar

Vista la presente situación fiscal ¿cuál debe ser la magnitud de la corrección fiscal y cómo lograrla? El punto de partida es el resultado financiero de 2019. El número declarado por el gobierno fue un déficit primario de 0,44 puntos del PBI, más intereses por 2,9 puntos. En total un déficit financiero de 3,4 % del PBI. Sin embargo, hubo subestimación en las cifras. Al utilizarse la contabilidad de caja y no por lo devengado, no se consideró el aumento de la deuda operativa corriente, que fue relevante, El monto del gasto fue además favorecido por un retraso relativo de salarios públicos y jubilaciones que no son sostenibles por mucho tiempo. Corregidos de estos efectos, el déficit primario de 2019 hubiera sido de 3% del PBI y el financiero hubiera llegado a 5,9% del PBI. Estos valores dan idea de la corrección necesaria, que no podrá ni deberá hacerse incrementando impuestos, sino reduciendo el gasto. La presión impositiva ha llegado a un nivel récord, no sostenible, que impide cualquier aumento. Más bien requiere una disminución para poder salir de la recesión. Por lo tanto, todo el ajuste deberá realizarse sobre el gasto y el objetivo debiera ser reducirlo en 6 puntos del PBI en dos años.