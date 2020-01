Un país de antinomias berretas: una reflexión sobre el asesinato de Villa Gesell

“El tuyo es un país de antinomias berretas, pibe”, me dijo con un cigarrillo casi apagado, pegado al labio y a punto de caerse. Escuchar en la misma frase la palabra berreta y una referencia a mí país, no ayudó al entendimiento y en segundos estaba tan enojado con aquél sujeto que me llevó casi dos horas de conversación a regañadientes para comprender que, en última instancia, tenía razón.