Oposición, ahora contra impuesto a bienes “fugados”

Del PRO, entre otros, Omar de Marchi dijo sorprenderse por “la capacidad notable” que a su entender tiene el Frente de Todos para “proponer cosas inviables”, como “si fueran opositores sin ninguna responsabilidad de gobierno”.Pablo Tonelli adelantó que “en principio me resulta un poco curioso. Porque si son bienes no declarados no sé cómo van a hacer para dar con ellos”, indicó.

Mario Negri, calificó la propuesta de “inaplicable”. El legislador dijo que la iniciativa “tiene un serio problema: el nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriar fondos”, sostuvo.

“Dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista. Hay todo un país esperando que resuelvan sus peleas”, lanzó el cordobés, que no dudó el definir el proyecto oficialista como “épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos”.

Para Negri, “la única novedad de este proyecto del oficialismo es que invita a la delación”, dado que contempla la figura del “colaborador”, a quien le ofrece incentivos económicos a cambio de información vinculada a esos bienes “fugados” al extranjero.

“Es puro relato para congraciarse con Cristina Kirchner, ya que no se sabe cómo van a hacer para cobrar esos bienes si no están declarados y, además, la cámara parlamentaria de inicio de los impuestos es Diputados y no el Senado”, criticó el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo.

También el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, aseguró que“la AFIP ya tiene hoy todas las herramientas legales para atacar la evasión, pedir que se levanten los secretos bancarios, cobrar multas y está, además, la ley penal tributaria”, refirió a la iniciativa.